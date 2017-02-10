أبنائــــي الصغـــــار



فرحة الأعياد

الأعياد الوطنية تملأ القلوب سعادة وبهجة.. وما أجمل أن تجتمع في هذا الشهر أعيادنا الوطنية، وتسعد البلاد بأبنائها وإنجازاتها التي تفاخر بها بلاد العالم.. في كل عام نتذكر رجال الاستقلال كما نتذكر أبطال التحرير، اعترافا بفضل الماضين وكفاحهم لتكون الكويت حرة ومستقلة.. وها هي الكويت اليوم تنعم بالأمن والإيمان بفضل الله الكريم.. كما تنعم بالطيبة والأصالة والأخوة التي تجمع أفرادها، والرحمة والتراحم والألفة التي تظلل الجميع، داعين المولى القدير أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء، وأن يحفظ بلاد العرب وبلاد المسلمين وكل بلاد الدنيا من شر الأشرار. وأتقدم منكم أيها الأصدقاء الأحباء بأجمل التهاني بمناسبة الأعياد الوطنية، وأتمنى للكويت ولكم دوام الحياة السعيدة الهانئة الآمنة.. وأن تبقى الكويت منارة خير وإنسانية للعالم بأسره.. وقد تكون الأعياد الوطنية الرائعة فرصة لكي نؤكد حبنا للكويت، ونكثر من العمل المفيد، ونعلي راية الوطن عاليا بالعلم والعمل، والبعد عن الكسل.. ولا أنسى أيها الأصدقاء الأحبة أن أنبهكم إلى أن حب الوطن لا يكون فقط بالاحتفال في يوم العيد، بل لا بد أن يكون هذا الحب على مدار العام.. فنحافظ على نظافة مدرستنا، ونحافظ على نظافة الشواطئ والأماكن العامة كما نحافظ على نظافة منازلنا.. وعلينا جميعا أن نتسلح بالعلم والمعرفة لكي نحمي وطننا ونرفع مكانته بسلاح العلم كما يحمي جيشنا الحدود ويحمينا من الخطر.. حب الوطن أسمى حب.. عاشت الكويت حرة مستقلة.

وكل عام وأنتم بخير..



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اضحك مع جحا

جحا والحمار

ذهب جحا إلى السوق باحثاً عن حمار قوي، وراح يبحث حتى وجد حماراً مناسباً فاشتراه.. وكان هناك لصان يراقبان جحا.. وبعد أن اشترى الحمار لحقا به، فكان يركب قليلاً ثم يمشي قليلاً.. وفي الطريق انتهز أحد اللصين حال جحا واقترب منه يسأله عن طريق السوق، وفيما كان جحا يشير للرجل بيديه اقترب اللص الثاني وحلّ رباط الحبل ووضعه حول عنقه وهرب الأول بالحمار دون أن ينتبه جحا.. وبعد قليل التفت جحا فأصابته دهشة عظيمة بعد أن وجد إنساناً مربوطاً بالحبل.. فتعجب جحا وقال له: أين حماري؟ ماذا فعلت به؟.. قل وإلا أخذتك إلى رئيس الشرطة.. فقال الرجل متلعثماً وهو يظهر الخوف والهلع: أنا.. أنا يا سيدي.. أنا هو الحمار.. فقال جحا مستغرباً: هل تكذب علي.. كيف يكون هذا؟ فقال اللص: اسمعني يا سيدي.. أرجوك.. لو قبلت عذري سامحني وإلا فسلمني إلى الشرطة.. أو افعل بي ما تشاء.. وراح الرجل يمثّل البكاء.. ثم قال: كنت شاباً طائشاً، وفي يوم كانت أمي مريضة وطلبت مني أن أحضر لها الطبيب. ولكني كنت كسولاً جداً فقلت لها: أنا نعسان وأريد أن أنام.. فرفعت يديها إلى السماء ودعت الله أن يمسخني حماراً.

فلما أصبح الصباح قمت من نومي فوجدت نفسي حماراً.. فذهبت بي أمي إلى السوق وباعتني لأحد التجار، ومن يومها وأنا أدعو الله أن تعفو أمي عني.. واليوم أحسست صباحاً أن أمي سامحتني وبدأت أشعر بالتغيير حتى قدمت أنت واشتريتني، وفي الطريق تغيرت ملامحي وعدت إلى طبيعتي.. ولو كنت أملك مالاً لأعطيتك إياه.. فإذا أردتني أن أكون (حماراً) لك كنت ما تريد.. فهذا حقك.. ولن أعصيك ولقد رأيت وخبرت نتيجة عصياني لأمي.. ولو تركتني أعود إلى أمي طائعاً متذللاً لها، سأخبرها بموقفك النبيل معي وستدعو لك بالخير، وهي كما ترى دعوتها مستجابة. فقال جحا: اذهب يا بني إلى أمك واطلب رضاها، وإياك أن تغضبها مرة أخرى.. وفي صباح اليوم التالي عاد جحا إلى السوق ليشتري حماراً جديداً فأصيب بصدمة كبيرة ووقف

مشدوها لا يستطيع الحراك.. فقد رأى الحمار نفسه بين مجموعة من الحمير معروضاً للبيع.. فسأل البائع عنه فقال له إنّ امرأة عجوز أتت في الصباح الباكر وباعته الحمار. وكان أحد اللصين قد تنكر بهيئة امرأة عجوز وباع الحمار للتاجر.

عندها تقدم جحا وهمس في أذن الحمار: يبدو أنك عدت إلى عقوق أمّك.. لن أشتريك مرة ثانية أبداً.. وعسى أن يشتريك تاجر حديد ليحمل فوق ظهرك أطناناً من الأثقال التي تستوجبها نتيجة فعلك السيئ.. ثم مضى جحا غاضباً والبائع مستغرب مما فعله جحا..

هل تعلم

٭ أن الأليافَ الموجودة في الصوف مُكونة من ألياف الكيراتين والتي توجد عند أغلب الكائنات الحية.

٭ أن أول ملابسَ مصنوعةٍ من الصوف تم العثور عليها في القرن الأول قبل الميلاد.

٭ أن أخطر حادثة انفجارٍ نووي كانت في عام 986م، والتي أُطلِق عليها مُسمى تشيرنوبيل.

٭ أن الأشخاص الذين نجوا من كوارث نووية من الممكن أن يحملوا علاماتٍ لاضطرابات نفسيةٍ كالقلق.

٭ أن دراسة تم إعدادها في جامعة سويدية أثبتت أن شرب القهوة يُساهم في التقليل من الإصابة بالسرطان.

علماء عرب

الخليل بن أحمد الفراهيدي



كان رأسا في لسان العرب، مفرط الذكاء، وقيل إنه دعا الله أن يرزقه علما لا يسبقه إليه أحد، ففتح الله له بعِلم العَرُوض، وتمكن من تحديد بحور الشعر المعروفة اليوم.

أخذ النحو والقراءات والحديث على أئمة العربية والرواة حتى نبغ في اللغة نبوغاً لا يعرفه التاريخ لغيره، وانكب على العلم يستنبط ويؤلف ويعلم.

ولد سنة مائة وتوفي في حدود السبعين من عمره.

كان إمام أهل البصرة في العربية، ومات ولم يتمم معجم (العين)، لكن العلماء الذين جاءوا من بعده غرفوا من بحره.

حزايتنا



نجمة البحر تبحث عن قمر

قصة: د. طارق البكري

قالوا لها إن اسمها نجمة بحر.. ومن يوم ولادتها وهم ينادونها بهذا الاسم.. تعرفت خلال طفولتها على كثير من نجوم البحر الصغيرة والعملاقة.. بكل الأشكال والألوان والأحجام.. ومن النجوم ما يشبهها ومنها ما يختلف عنها لكثرة أنواع النجوم وتعدد أصنافها..

وذات مساء طافت النجمة فوق سطح الماء.. وكان القمر بدراً منيراً يملأ الأفق نوراً وضياء.. والقمر أجمل ما يكون عندما يكون بدراً كاملاً.. كأنه ابتسامة تشرق في ليل سعيد.

ألقت النجمة الملساء جسدها الناعم الجميل على سطح الماء.. رفعت عينيها نحو السماء بكبرياء.. وكان المنظر بديعاً ومليئاً بالجمال وبالبهاء والغنج والدلال.. تأملت النجمة الحالمة القمر مدة طويلة.. كان خيالها يطير.. يطير، ويسرح مع الغيوم الخفيفة إلى أبعد نقطة في الفضاء.. رأت حول القمر نجوماً متلألئة.. هنا وهناك.. وفي كل الأفق.

سألت سمكة تمر أمامها بخفة ورشاقة: «ما هذه الأشكال اللامعة في السماء أيتها السمكة الحسناء؟».

قالت لها السمكة بكل لطف، وقد أدركت أنَّ النجمة لا تزال يافعة صغيرة في السن، وأنها من سكان الأعماق، ولم تر مثل هذا المشهد البديع من قبل: «هذا الكبير الأبيض المنير - يا نجمتي الحلوة - يسمى القمر، وشكله اليوم ضخم وجميل يسر الناظرين.. ومن حوله نجوم لامعة، وهو في كل يوم له حال.. يكون يوماً مثل خيط رفيع نصف دائرة.. ويكبر يوماً بعد يوم.. وبعد أسبوعين تقريباً يصبح كاملاً، ثم يعود يصغر ويصغر حتى يصبح مثل خيط كما كان.. ويختفي من بعدها ليلة أو ليلتين.. ثم يعود خيطاً رفيعاً.. وهكذا تدور دوائر القمر».

ثم مضت السمكة في سبيلها..

تعجبت النجمة.. وقالت: «أنا نجمة في البحر.. وهذه نجوم في السماء.. وهذا يعني أننا مثل بعضنا.. وربما كنت أنا في يوم من الأيام نجمة في السماء قبل أن أقع وأسقط على البحر ربما وقعت لأني لم أكن مثبتة بشدة على صفحة السماء.. وعندما سقطت انطفأ ضوئي في الماء.. وظل الجميع يسمونني نجمة لكن دون بريق»..

فكرت النجمة من جديد.. وقالت بعد تفكير طويل: «نعم.. لكن ربما كنت أساساً من البحر.. ولست نجمة سماوية بل بحرية الأصل.. ولو صح هذا الافتراض.. وأنا أعرف الكثير الكثير من النجوم البحرية.. لو صح هذا، لماذا ليس لدينا نجوم لامعة مثل نجوم السماء.. ولا يوجد عندنا قمر منير مثل قمر السماء؟».

ومن يومها ونجمة البحر تبحث في أعماق البحار والمحيطات عن قمر تسميه (قمر البحر) يشبه قمر السماء.. قد يكون غرق في الماء منذ دهور طويلة.. ولم يعد أبيض منيراً مثل ذلك القمر الجميل.. انطفأ كما تنطفئ الشمعة.. لكنها رغم بحثها الطويل لم تجد قمراً في البحر يوماً.. وباتت تعتقد أنه ربما مع مرور الأيام أصبح مغموراً برمال قاع البحر.

أسماء ومعان كويتية

أسماء المناطق الكويتية فصيحة وخالية من التعقيد

أسماء مناطق الكويت هي أسماء فصيحة معروفة وواضحة، فقد كان آباؤنا لا يطلقون الاسم إلا بعد التشاور ومعرفة معناه، وبشرط خلوه من التعقيد ولكن مع قوة تأثيره ووقعه، نجد أن موقع قصر السيف أسهم في تقسيم العاصمة إلى أحياء جهة الشروق تعني هي الشرق وجهة الغروب، القبلة، وما بينهما سمي حي الوسط، أما الحي الرابع من الأحياء القديمة داخل سور الكويت فسمي بالمرقاب لأنه مرتفع عن سطح الأرض وكانوا يصعدون عليه ويراقبون منه المناطق الأخرى، والقادم من جهة السور، وحتى البدو كانوا يسمونه المرقاب لوجود الصخور وتل كبير من الرمال به. ومن أسماء المناطق الكويتية:

٭ الدسمة: منطقة الدسمة تعد اسما على مسمى لأن أرضها كانت غنية بالآبار، ومن دخلها لا يخرج منها الا وهو مليء بالدسم أي بالخير الكثير.

٭ الدعية: نسبة إلى أول من سكنها وهو الشيخ دعيج السلمان الصباح الذي كان قائدا للجيش في معركة حمض عام 1919 وتوفي رحمه الله عام 1981 عن عمر يناهز 98 سنة.

٭ الشامية: كانت قرية تمد الأهالي من الشرق إلى القبلة بمياه الشرب، ويقال ان الاسم جاء نسبة إلى القوافل التي تأتي إليها من الشام والتي كانت تتجمع فيها ذهابا وعودة بسبب غناها بالآبار العذبة، وكان من المشهورين فيها بنقل الحجاج من الكويت الى الديار المقدسة شخص سوري يقال له عبدالرزاق الشامي، وكان يتواجد دائما قبل موسم الحج في هذا المكان.

٭ الـشويخ: تصغير لكلمة الشيخ، أقامت الحكومة البريطانية في هذه المنطقة ميناء عسكريا قبل نحو مائة عام، وبعد الحرب العالمية الاولى انسحبت منه.

٭ الرميثية: جاء اسمها بسبب وجود كميات من حشائش الرمث بها، فكانت الابل تأكل من هذا النبات الذي يسمى «الحمض» أيضا.

قصة مصورةبالتعاون مع مجلة وسام الأردنية





مكتبتي



اخترت أيها الأصدقاء مجموعة من القصص الجميلة قرأتها لكم على موقع (عصافير) الإلكتروني الذي يتيح لكم قراءة مجموعة كبيرة من القصص الجميلة، وفيما يلي بعض السطور من قصص قصيرة مختارة، أرجو أن تعجبكم كما أعجبتني.

ما هذه النظارات يا أرنوب

قصة غريبة يا أصدقاء أليس كذلك؟ فكلنا نعرف أن الأرنب ذو نظر ثاقب قوي، لكن القصة تخبرنا أنها ليست نظارة قراءة بل نظارة غوص، وليس لها علاقة بضعف النظر بل بالغوص تحت الماء.. لكن لماذا يريد الأرنب الغوص تحت الماء.. وهل يعرف السباحة والغوص.. نفاجأ بعد ذلك أنه لا يوجد بحر قريب، فيعتذر الأرنب ثم يقول: هذا صحيح، إنها نظارة دراجة نارية تقي عيني من الغبار.. ولكن هل يعرف الأرنب قيادة الدراجة النارية.. ثم نفاجأ بأن الأرنب لا يملك دراجة نارية.. يا ترى لماذا هذه النظارة إذن؟.. هيا بنا نقرأ القصة في موقع عصافير.. فإلى الموقع http://3asafeer.com .

نونا وصابونة

قصة جميلة جداً.. تؤكد لنا أهمية الحفاظ على النظافة، وعدم الاستهانة بتنظيف اليدين والفم والأسنان.. القصة تحكي قصة فتاة رائعة تحب الطبيعة، وتحب الطيور والفراشات، كما أنها تحب اللعب بالقوارب الورقية، وبناء قلاع من الرمل، هي تحب اللعب في كل شيء، ومعظم الوقت، ولكن بعد اللعب لا بد من تنظيف أنفسنا مما تعرضنا له من أوساخ، لكن نونا تكره النظافة.. حقاً.. وهل هناك أحد يكره النظافة؟ لكن ماذا سيحدث مع نونا والصابونة؟.. هيا بنا نقرأ القصة كاملة ونستمع إليها.. ونطرح أسئلة مناسبة ونجيب عنها.. ما رأيكم؟ موافقون.. إذن؛ هيا بنا.

الوحش المخيف

إنه وحش مخيف جدا، الكتاب يقول إنه عليك قراءة القصة على مسؤوليتك الشخصية، فلربما أصابك الرعب الشديد وأنت تقرأ قصة هذا الوحش المرعب.. فهو وحش غير طبيعي، له عينان صفراوان مخيفتان، وأنف أفطس كريه، وأذنان كبيرتان غريبتان، وله أسنان حادة غريبة وظهره مغطى بالأشواك.. يا ترى ما هو هذا الوحش الفظيع؟.. وهل بإمكانك أن تقرأ مثل هذه القصة المخيفة؟.. هذه القصة للأبطال فقط.. وكل قراء صفحة الأطفال في «الأنباء» من الأبطال.. هيا بنا يا بطل لنقرأ القصة.

أحلام

كلنا نحلم، ونحب الأحلام.. ومَن من الأطفال من لا يحب الأحلام؟.. منا من يحلم أن يكون طيارا.. وآخر أن يكون مهندسا.. أو فنانا.. ورساما وفنانا وعالما وقبطانا وطبيبا.. أما بطل القصة فيحب أن يلعب مع الديناصورات في الغابة.. وطبعا الغابة ليست حقيقية.. بل خيالية.. ويحلم بأن يدور حول الأرض مثل يوري غاغارين رائد الفضاء الشهير.. وأن يرافق علاء الدين.. في قصصه التاريخية والخيالية المشهورة.. ويحلم أن يسبح مثل سمكة.... كثيرة جداً أحلام بطل هذه القصة.. يا ترى هل لديك أنت أيضاً مثل هذه الأحلام؟.. هيا نقرأ القصة ثم حدثنا عن أحلامك الكثيرة.. واكتب قصة أخرى تخبر الناس عما تحلم به مثلما أخبرنا بطل القصة..

اختلافاتبين الصورتين عشرة اختلافات حاول أن تجدها في أقصر وقت ممكن.









لون