فرج ناصر

أكد وزير الاشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع ان هناك اتفاقا بين الوزارة وشركة «ليماك» المنفذة لمشروع مبنى الركاب 2 في مطار الكويت على تقليل فترة انجاز المشروع من خلال تسهيل الاعمال والاجراءات.

وقال ان هناك بعض التعديلات لدى الشركة ستسهم في سرعة الانجاز والوزارة ستساعد في تنفيذها بعد دراستها والتأكد من انها ستسهم في تحقيق الجودة المطلوبة لأن مشروع المطار من المشاريع الحيوية والجميع ينتظره، وكلما قللنا مدد الانجاز زادت استفادة الدولة منه.

جاءت تصريحات الوزير خلال حفل تسلم مبنى المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية في منطقة غرناطة والذي اقيم صباح امس بحضور الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية م.غالب صفوق وعدد من مهندسي الوزارة والشركة المنفذة.

وقال ان مبنى المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية تم انهاء الاعمال بمبناها بشكل كامل وبمدة انجاز نحو عام ونصف العام، ويعد تسليم المشروع انجازا يحسب لوزارة الاشغال، لافتا الى ان الاعمال انتهت قبل موعد التسليم المقرر بفترة وجيزة، حيث يعد المبنى من المشاريع المهمة التي تنفذها الوزارة والحكومة الكويتية ليكون المبنى فرعا للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية بالكويت.

وقال المطوع ان المبنى كامل ويضم كافة التجهيزات المطلوبة لانتقال المنظمة اليه واستغلاله في الاغراض المطلوبة، حيث يضم المبنى صالات كبيرة للمعارض المزمع اقامتها والاجتماعات والمكاتب، متمنيا ان يتم استغلال المبنى في اسرع وقت ممكن.

وأوضح المطوع انه لا يمكن الحديث عن اوامر تغييرية في مشروع المطار فهذا امر سابق لأوانه لكننا نتباحث في مبادئ عامة تهدف الى تقليل الفترة وايجاد حلول لبعض الامور الفنية لتسريع الانجاز.

وشدد المطوع على انه من غير المقبول تأخير مشاريع الأشغال المحددة بمدد معينة الى ضعف المدة، لذلك لابد من الدراسة الدقيقة لفترة الانجاز الموجودة بالعقود والتأكد من ان المدة المقررة تكفي لإنجازه ثم تدرس القرارات الخاصة بتسهيل الاعمال حتى يتم انجازه وفقا للمواعيد التي سيتم تحديدها والاتفاق عليه، ومن الأمور التي ندرسها في هذا الصدد إعطاء المزيد من الصلاحيات لمهندس المشاريع التابعة للوزارة.

من جهته، كشف الرئيس التنفيذي لشركة كي سي سي للهندسة والمقاولات علي العلمي أن الشركة أنجزت المشروع خلال العام والنصف المقررة من المناقصات، مشيرا إلى تسليم المبنى للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية علما أن الكويت هي المقر الدائم لهم وأن المنظمة تلعب دورا أساسيا في توحيد الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء الثمانية في حماية البيئة البحرية ومتابعة الإجراءات التي تقوم بها كل دولة في هذا المجال. فقد تم منح الشركة المناقصة رقم هـ م خ/ 207 التي تنص على إنشاء وإنجاز وصيانة المقر الدائم للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية من وزارة الأشغال العامة بلغت 2.888.579 دينارا.

وأكد العلمي على ان وزارة الاشغال اختارت الموقع بعناية ليكون مطلا على الخليج العربي وتم توزيع مساحة المشروع بحيث تم تخصيص مساحة وقدرها 2000 متر مربع كمواقف سيارات وباقي المساحة وقدرها 3000 متر مربع لمبنى مقر المنظمة، فضلا عن انه يعمل بالطاقة الشمسية ولديه قدرة على الاستمرار في توليد الكهرباء في حال انفصال التيار.

وأشار م.محمد عبدالفضيل مدير المشروع ان الشركة عملت ليلا نهارا وواصلت الوقت لكي تسلم المشروع في الموعد المحدد من لجنة المناقصات التزاما من الشركة كما عاهدت عملاءها بأنها تقوم بالعمل في مشروع المصفاة الرابعة فضلا عن مدن سكنية اخرى ومركز التجميع 29 و31 الخاص بشركة نفط الكويت، ما يؤكد نمو الشركة وارتباطها بالعمل للمشاركة في خطة التنمية.

جدير بالذكر ان شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات المنفذة للمشروع اعلنت في بيان عن تسليمها لمشروع المقر الدائم للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية الواقع في منطقة غرناطة والمطل على شارع الخليج العربي في الوقت المحدد.. علما أن مساحة المشروع تبلغ 5 آلاف متر مربع بتكلفة 2.8 مليون دينار، حيث تم تصميم المبنى على مسطح تبلغ مساحته 1.819 مترا مربعا فيما تقدر مساحة المشروع الكلية بنحو 4315 مترا مربعا موزعة على سرداب أرضي وطابقين وسطح مع وضع جهاز استشعار عن بعد «الستلايت» وله مدخل منفصل من السطح بغرض القيام بأعمال الصيانة.. ويضم المبنى مكاتب للإدارة العليا ومكاتب مديري الإدارات ومكاتب الموظفين وقاعة عرض وغرف اجتماعات ومكتبة وقاعة اجتماعات ومحاضرات يمكن تقسيمها لعدد 3 صالات وكذلك الخدمات ومبنى ورش العمل ومطبعة واستراحة عمال الأمن.