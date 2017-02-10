أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية جاهزيتها لإيصال خدمة المياه العذبة الى 1463 قسيمة جديدة في منطقة «صباح الأحمد» السكنية لقطاعات B2 وB3 وB4 وE4.

وقال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بالوزارة م.خليفة الفريج في بيان صحافي إن الوزارة حريصة على إيصال خدمة المياه للمستهلكين في المناطق السكنية الجديدة وتسهيل الإجراءات وتطويرها.

وأضاف الفريج أن ايصال الخدمة يتم بعد انتهاء الوزارة من الإشراف على غسل وتعقيم الشبكة الخاصة بها بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ودعا الراغبين في إيصال الخدمة للقطاعات المذكورة الى مراجعة المكاتب المعنية في الوزارة لاستكمال إجراءاتهم بإحضار المستندات المطلوبة.