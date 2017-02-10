بشرى شعبان

أكد رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد جابر العلي بأن الكويت تسعى دائما للحفاظ على الموروث الشعبي الكويتي ودعم الجهات التي تسعى لإحيائه على جميع المستويات الشعبية.

كما اشاد بدور المقاهي الشعبية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارتها من قبل المستشار طعمة الشمري مدير الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية وجميع العاملين معه لما يؤدونه من اخلاص في احياء وتجديد التراث الشعبي الكويتي والعمل على استمراره من خلال ممارسة الرواد ومرتادي المقاهي للألعاب الشعبية الكويتية القديمة وعمل مسابقات للرواد في هذه الالعاب وأيضا ما تقدمه المقاهي من خدمات واكلات كويتية شعبية.

جاء ذلك خلال زيارته لمقهى الشميمري الشعبي بشرق للإطلاع على سير بطولة الالعاب الشعبية والتي تقام برعاية كريمة منه وبمناسبة اعياد الكويت الوطنية وتولى صاحب السمو الامير مقاليد الحكم في البلاد.

ومن جانبه قدم المستشار طعمة الشمري الشكر والتقدير للشيخ فهد جابر العلي على دعمه ورعايته لأنشطة المقاهي ومشيرا الى ان هذا الدعم والمشاركة وحرصه على احياء التراث الشعبي الكويتي ليس غريبا على جميع المسؤولين بالدولة وعلى رأسهم صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين ورئيس مجلس الوزراء وحرصهم على دعم العمل بالمقاهي الشعبية كما اكد ان الشيخ فهد جابر العلي قد رصد جوائز قيمة للمشاركين والفائزين بالمراكز الاولى في بطولة الالعاب الشعبية والتي نظمتها المقاهي الشعبية في جميع المقاهي الشعبية والمنتشرة في جميع مناطق الكويت ورافق الشيخ في جولة لمقهى الشميمري الشعبي تفقد خلالها الخدمات التي تقدمها المقاهي للرواد في اجواء شعبية تراثية محببة الى نفوس الرواد من جميع الاعمار كما تبادل الشيخ فهد جابر العلي الاحاديث مع المشاركين في البطولة متمنين لهم التوفيق.