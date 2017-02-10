تحت شعار «الذين يوفون بعهد الله» انطلقت من أمام لجنة التعريف بالإسلام ـ فرع المنقف رحلة عمرة العم محمد عبدالله العجيل العاشرة ، يرحمه الله، وضمت ثلة من المهتدين الجدد والجاليات المسلمة بلغ عددهم 50 معتمرا ومعتمرة، وتستمر فعاليات الرحلة مدة 7 أيام، وحرصت اللجنة على توفير كل سبل الراحة للمعتمرين.

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الحج والعمرة ومدير لجنة التعريف بالإسلام ـ فرع المنقف المحامي منيف العجمي: يعد مشروع الحج والعمرة واحدا من أهم مشاريع التعريف بالإسلام الدعوية حيث جاوزت الرحلات التي سيرتها اللجنة منذ تأسيس المشروع 311 رحلة، ونطمح من خلاله لشحذ همم المهتدين الجدد الذين دخلوا الإسلام حديثا ونغرس في نفوسهم العديد من المفاهيم الضرورية عن الإسلام والإخوة والتعامل الحسن، حيث يشهر إسلامه باللجنة كل عام أكثر من 4000 مهتد ومهتدية من شتى الجنسيات والجاليات ودورنا الأهم والمفصلي ينصب رعايتهم وتوعيتهم وتأهليهم.

وبين العجمي أن رحلة العمرة تعد دورة دينية تدريبية مكثفة للمهتدين الجدد، فنعلمهم من خلالها دعاء السفر وآداب الطريق وكيفية أداء شعيرة العمرة، وكذلك نزور العديد من الأماكن المقدسة في مكة المكرمة، وفي مدينة رسول الله صل الله عليه وسلم نزور المسجد النبوي ومسجد قباء ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ونسير مع كل رحلة داعية ومسؤولا يتولى الإشراف على الرحلة والعمل على تلبية متطلبات المعتمرين وراحتهم.

وأكد العجمي أن العم محمد العجيل، يرحمه الله، كان حريصا كل عام على تسيير هذه الرحلة وأتت ذريته من بعده لتكمل مسيرة والدهم العطرة، سائلين الحق سبحانه أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يجزيه خير الثواب، فلقد كانت هذه الرحلة ميلادا جديدا لمشروع العمرة والحج حيث انها أول رحلة عمرة يتكفل بها محسن كريم كاملة على نفقته الخاصة، وما ان أعلنت اللجنة عنها حتى لمسنا تفاعلا وتعاونا منقطع النظير من أهل الكويت تجاه دعم هذا المشروع الدعوي المبارك، فكفل المحسنون قوافل كاملة وبعضهم قافلتين.

واختتم العجمي تصريحه بشكر أسرة آل العجيل الكرام وكل أهل الكويت المحسنين الذين بجميل عطائهم أصبحت لجنة التعريف بالإسلام منارة دعوية تقصدها الوفود من شتى البلاد للنهل من تجاربها الدعوية الناجحة والتعرف عن كثب على طرق رعاية المهتدين الجدد واحتضان المتميزين منهم وتأهيلهم ليكونوا دعاة في المستقبل، للتواصل ودعم هذا المشروع الاتصال على 97599699.