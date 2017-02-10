استغرب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت الأسبق خالد الغبيشان زج التهم بالهيئة العامة للقوى العاملة بأنها حلت مجالس إدارات بعض النقابات، لافتا إلى أن ما يشاع حول تدخل وزارة الشؤون أو الهيئة في العمل النقابي غير صحيح.

وأكد الغبيشان في تصريح للصحافيين، أن الهيئة لم تتدخل في العمل النقابي لا من بعيد ولا من قريب، وإنما التزمت في المعاهدات الدولية في تنظيم العمل النقابي، حيث نفذت اتفاقية 87 التي تسمح بالتكوين النقابي واتفاقية 98 المعنية بتنظيم العمل النقابي وذلك بناء على الكتب التي تصلها من الاتحادات.

وانتقد الغبيشان لجوء النقابيين إلى النواب ليتدخلوا في المشاكل النقابية لمساءلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تجبرها الاتفاقات الدولية على التعامل مع اتحاد العام لعمال الكويت، مؤكدا أنه كان من المفترض منهم دعوى أعضاء مجلس الأمة إلى السعي نحو إقرار تشريع ينظم العمل النقابي.

ورأى الغبيشان ضرورة إقرار القانون الخاص بتنظيم العمل النقابي، خاصة أن الكويت الدولة الوحيدة التي تفتقر إلى تشريع ينظم الحركة النقابية بالشكل الصحيح، مؤكدا أن إعداد هذا القانون لم يأت بمزاجية الحكومة، وإنما تم إعداده من أهل الاختصاص والخبرة وتم اعتماده بما يتوافق مع التنظيمات الدولية بعد دراسة متأنية.