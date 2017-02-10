أعرب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية د. شهاب العثمان عن سعادته وفخره بحصول «المنابر القرآنية» على شهادة الجودة العالمية الآيزو (9001/2015) وفق أحدث مواصفة قياسية في تطبيق معايير النظام العالمي للجودة الإدارية، بوصفها أول جمعية قرآنية كويتية تحصل على هذه الشهادة، فيما يعد إنجازا جديدا يضاف إلى سجل إنجازاتها، مبينا أن فريق تدقيق الجهة العالمية التابع لشركة (V4-LTD-UK) البريطانية قد أوصى بمنح هذه الشهادة للجمعية من أول مرة، لما لمسه من إجراءات إدارية وتعليمات عمل تتماشى مع أحدث متطلبات ومعايير الجودة والتميز.

وبين د. العثمان أن حصول «المنابر القرآنية» على شهادة الجودة الإدارية حسب المواصفات العالمية، يأتي تتويجا للتميز الذي تحظى به الجمعية في مجال العمل الإداري المؤسسي، مشيرا إلى وجود آلية عمل في الجمعية تتسم بالشفافية والوضوح والسلاسة مع حفاظها على المعايير العالمية المعتمدة.

وألمح د. العثمان إلى أهمية تطبيق نظام الجودة الإدارية في العمل الخيري، مبينا أنه أصبح ضرورة ملحة، لتحقيق رضا العملاء، وإبراز الشفافية في العمل الخيري، تفعيلا لرؤيتنا المنشودة في الريادة والتميز في خدمة القرآن الكريم.

وأضاف د. العثمان بأن «المنابر القرآنية» بحكم رسالتها السامية في خدمة القرآن الكريم وعلومه، فإن ما يهمها بالدرجة الأولى التطبيق الفعال لنظام إدارة الجودة.