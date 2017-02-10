صبحي: على الجميع التكاتف من أجل العمل لصالح هذه الفئة

بشرى شعبان

أكدت الرئيس الفخري لنادي المعاقين الشيخة شيخة العبدالله حرص الدولة على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الكويت سخرت كل الامكانيات في سبيل تذليل الصعاب أمام هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع والسعي نحو إزاحة العراقيل من أمامهم وتسهيل أمورهم.

ودعت العبدالله، خلال رعايتها حفل افتتاح المشروع الكويتي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقيم صباح أمس، إلى أهمية خلق بيئة مناسبة في التعامل مع المعاقين من خلال رسم الابتسامة على وجوههم بالحديث الايجابي والكلام الطيب، مؤكدة أن التعامل بهذه الطريقة يعتبر قمة العطاء المطلوب لهذه الفئة.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للمشروع عملت للسنة العاشرة على التوالي على تجميع المعاقين في هذا الحفل، ما يؤكد على الاهتمام الكبير بذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما في دمجهم مع المجتمع المدني وإشراكهم في تحقيق الانجازات، مشيدة بما حققه أبناؤنا من هذه الفئة من انجازات ساهمت في رفع اسم الكويت في المحافل الدولية.

ورأت العبدالله أهمية فتح جميع مجالات التوظيف في المؤسسات والوزارات الحكومية أمام المعاقين، لما يعزز الهدف الطموح في اندماجهم بين المجتمع الكويتي ومشاركتهم في سوق العمل.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمشروع رأفت صبحي، إنه «انطلاقا مما جبل عليه المجتمع الكويتي من خصال حميدة وعادات وتقاليد عربية واسلامية أصيلة في فعل الخير، وتعزيزا لجهود البذل والعطاء المتميز في مجتمعنا، أقيم هذا الملتقى السنوي الذي يهدف دائما إلى تقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بين أبنائنا الأسوياء والمساهمة في دمجهم في المجتمع لأنهم جزء لا يتجزأ من أبناء الوطن».

وأكد صبحي تكاتف الجميع من أجل العمل لصالح هذه الفئة، وذلك من خلال الجهات العامة والخاصة والتي تقدم كل الدعم من أجلهم.

بدورها، أكدت مديرة العلاقات العامة ماري عزيز على ضرورة مد يد العون لهذه الفئة والعمل على راحتهم ومساعدتهم في شتى المجالات، وذلك من خلال تقديم العديد من الأجهزة الطبية.

هذا، وتخلل الحفل فقرة من مدرسة أم القرى وأخرى من مدرسة التعليم الارشادي وتكريم المشاركين، وعرض بعض الاعمال الخاصة بذوي الاحتياجات في مدارسهم.

وفي الختام، تم تكريم الشيخة شيخة العبدالله من قبل المنظمين وتكريم مدير عام الشيراتون فهد ابو شعر وطيبة المطوع من بنك برقان ومي الكندري وزارة المالية وم.إقبال الطيار من وزارة الكهرباء ومازن المهني فندق الشيراتون وديانا تيسير نائب مدير العلاقات العامة الشيراتون.