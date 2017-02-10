تعاون كبير ودعم من قبل وزارة العدل

عادل الشنان

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل لرعاية السجناء د.مساعد مندني عن مساعدة الجمعية خلال العام الماضي لـ 737 حالة من السجناء والموقوفين والضبط والإحضار بمبلغ 570.897 دينارا ومساعدة 250 حالة من السجناء والضبط والإحضار بمبلغ 302.000 دينار بالتعاون مع بيت الزكاة من خلال حملة «خلهم يرمضون ويانا».

وبين د.مندني خلال المؤتمر الصحافي السنوي للجمعية بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية العادية واختيار مجلس الإدارة أن إجمالي المساعدات التي قدمتها الجمعية بالإضافة لحملة «خلهم يرمضون ويانا» خلال العام 2016 الماضي هو 987 حالة من السجناء والضبط والإحضار بمبلغ 872.897 دينارا، بالإضافة إلى مساعدة 757 حالة من أسر السجناء والحالات الإنسانية لكبار السن والنساء والمرضى بمبلغ يقارب الـ 90 ألف دينار.

وأكد أن تلك الإنجازات الهائلة التي جعلت جمعية التكافل من الجمعيات التي تلاحق الجمعيات العريقة التي لها باع كبير في العمل الخيري وجعلتها في مصاف هذه الجمعيات تحققت بتضافر الجهود من كل الجهات بدءا من أصحاب الأيادي البيضاء وجهودهم ودعمهم المستمر للجمعية منذ بداية عملها وحتى الآن وكذلك بيت الزكاة الداعم الرئيسي للجمعية والذي لايزال يدعم صندوق السجناء المشترك حتى هذا التاريخ وكذلك الأمانة العامة للأوقاف والتي انضمت لصندوق السجناء المشترك ودعمت الجمعية هذا العام أسوة ببيت الزكاة.

وأشاد د.مندني بالتعاون الكبير والدعم من قبل وزارة العدل وعلى رأسهم مدير الإدارة العامة للتنفيذ المستشار أنور العنزي والذي كان له بصمة خير في عمل الجمعية من خلال عرض السجناء في مكان واحد وهو إدارة التنفيذ المعاون لمساعدتهم وعدم إرسالهم للمحاكم كما كان في السابق مما كان يسبب حرجا للسجناء، وشكر كذلك المستشارين والقضاة في كل المحافظات على الجهد الوفير الذي يبذلونه لدعم عمل الجمعية لمساعدة المدينين وحفظ حقوق الدائنين.

وأثنى على دور وزارة الداخلية لإشراكها جمعية التكافل بمساعدة سجناء الإبعاد ودفع الغرامات عنهم وإعادتهم لأوطانهم، وكذلك وزارة الشؤون ودعمها المستمر للعمل الخيري من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية وتيسير أعمالها لإنجاحها بتوجيهات من مديرة الجمعيات الخيرية والمبرات منيرة الكندري.

ودعا من يريد المساهمة في الإفراج عن الحالات التواصل مع الجمعية من خلال هواتفها 94064060 أو 94064061 أو 24834414 أو اللجنة النسائية 94064069.

وأشار د.مندني إلى أن جمعية التكافل قفزت خلال العام 2016 قفزة كبيرة عن العام السابق 2015 في إجمالي المساعدات التي قدمتها الجمعية، مؤكدا أن ما يقومون به من عمل ما هو إلا تكملة لخطى الأجداد الذين جبلوا على العمل الخيري ومساعدة الفقراء ونجدة الملهوف والدليل على ذلك تتويج صاحب السمو الأمير بلقب أمير الانسانية لما يقدمه من أعمال كثيرة في الجانب الإنساني.

مجلس إدارة جديد

خلال المؤتمر تم الإعلان عن مجلس الإدارة والذي تم اختياره من قبل الأعضاء وهم د.مساعد مندني ومحمد علي مرهون وزيد خليف الذايدي وإبراهيم يعقوب الثويني وعبدالمحسن محمد المعوشرجي ومحمد مساعد مندني وعبدالله عبدالرحمن الجاسر.