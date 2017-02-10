«إسماعيل»: مفاجآت سعيدة وجوائز وهدايا عينية وكاش

اللجنة العليا سعت إلى إثراء الكرنفال بإضفاء الطابعين العربي والعالمي عليه

إعداد منصة خاصة بتلفزيون الكويت لتمكنهم من القيام بعملهم

يواصل مهرجان هلا فبراير للتسوق 2017 رسم البسمة والفرحة على الوجوه في الكويت من خلال فعالياته المميزة التي ستنطلق اليوم الجمعة في شارع سالم المبارك من الساعة 2 ظهرا إلى 10 مساء.

وقالت عضو اللجنة العليا للمهرجان ورئيس لجنة التنسيق والمتابعة مدينة اسماعيل إن المهرجان سوف يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة السياحية والترفيهية والصحية والتثقيفية والمسابقات وجميعها تقوم على أساس التفاعل المباشر مع الجمهور الحاضر في مكان الكرنفال الذي تبذل اللجنة جهودا كبيرة في توجيه الدعوة لهم والإعلان عن إقامة هذا الكرنفال عبر العديد من وسائل الإعلام، حيث تعمل اللجنة المنظمة على تنظيم وترتيب فعاليات الكرنفال بالشكل الذي يضفي على أجوائه البهجة والمحبة والتلاحم الأسري الذي ينعكس بأثر إيجابي على نفوس الحاضرين والمشاهدين.

وأضافت انه تم ترتيب فعاليات هذا الكرنفال بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية كوزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الإدارة العامة للإطفاء، الطوارئ الطبية والدفاع المدني وغيرها من الإدارات المساندة لتنظيم الكرنفال.

وأشارت اسماعيل إلى أن الكرنفال سيتضمن مسيرة راجلة تنطلق مع افتتاح الكرنفال من بداية الموقع وحتى نهايته بإشراف وتنظيم الجهات الأمنية التي تعمل على تسهيل حركة المسير ليكون انسيابيا دون أي عراقيل، وتشارك في هذه المسيرة العديد من الشخصيات التي عمدت اللجنة المنظمة على توفيرها ومنها (الشخصيات البهلوانية وفرق السيرك و شخصيات الأطفال الكرتونية العالمية المشهورة واسكتشات فلكلورية مميزة تعرض أثناء المسيرة بالإضافة إلى فرق شعبية كويتية وخليجية وعربية والسيارات الكلاسيكية وغيرها) فضلا عن مشاركة العديد من الجهات الحكومية من فرق وزارة الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر، كما سيكون للعديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص والسفارات مشاركات فاعلة في هذه المسيرة كل ذلك بهدف إثراء هذه المسيرة بحيث تظهر بالشكل اللائق الذي يسهم في إمتاع الجمهور والمشاهدين.

وكشفت اسماعيل عن ان اللجنة مكلفة بالإعداد والتنظيم لفعاليات الكرنفال وما يتضمنه من حفلات وفقرات ترفيهية ومسابقات للجمهور وعروض للأطفال وصولا إلى الحفل الختامي للكرنفال حيث ستقام هذه الفعاليات على المسرح المخصص في موقع الكرنفال، لافتة إلى أن هذا الأمر يتطلب من اللجنة جهودا كبيرة لاسيما لجهة تزويده بأحدث التقنيات الصوتية والمرئية والإضاءة.

وأشارت إلى أن اللجنة قامت بتجهيز نقاط ثابتة في موقع الكرنفال مثل:

(منطقة عروض الأطفال، ألعاب بلاستيكية، مسارح الألعاب الشعبية التي يقوم بتجسيدها بشكل تمثيلي عدد من الشخصيات من الكبار والأطفال بما يظهر التراث الشعبي الكويتي الأصيل) مع توفير العديد من الخدمات الصحية والغذائية للجمهور بالإضافة إلى توفير مناطق وأكشاك لأهم المشروعات الكويتية الصغيرة لتسليط الضوء عليها وعلى الشباب الكويتي الذي يعمل على استثمار وقته بالأعمال المفيدة مثل: بازار لمشاريع الشباب الكويتي خاصة والخليجي بصفة عامة، المشاريع الكويتية الصغيرة، توفير مناطق وأكشاك للعديد من جمعيات النفع العام لعرض نشاطاتهم من خلالها.

وأوضحت إسماعيل انه تم تخصيص أماكن مناسبة لجميع المشاركين من الجهات الحكومية لعرض نشاطاتها وتعريف الجمهور بإمكانياتها وخدماتها مثل:

معرض آليات: (وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الإدارة العامة للإطفاء، الطوارئ الطبية والحرس الوطني)، هيليكوبتر الإسعاف الجوي التابع لوزارة الصحة، معارض الجهات الحكومية مثل (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ـ الفرق التطوعية ـ نادي الرماية الرياضي ـ فريق الغوص الكويتي ـ نادي السيارات ـ النادي العلمي الكويتي ـ مركز دسمان للسكر)، الطيران الشراعي، معرض السيارات الكلاسيكية.

وشددت اسماعيل على ان اللجنة المنظمة للمهرجان سعت إلى إضفاء الطابعين العربي والعالمي على هذا المهرجان من خلال ما تبذله من جهود لدعوة ممثلين عن سفارات الدول الخليجية والعربية والأجنبية.

واختتمت اسماعيل أنه تم إعداد منصة خاصة بتلفزيون الكويت مجهزة لتمكين فريق عمل التلفزيون من القيام بعمليات النقل لفعاليات الكرنفال وإجراء المقابلات مع العديد من الشخصيات المهمة وممثلين عن بعض الشركات التجارية والجهات الحكومية.