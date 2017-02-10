ينطلق في الواحدة ظهر اليوم «مهرجان أم الخير»، تحت رعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، ضمن فعاليات الاحتفالات بالأعياد الوطنية 2017، وذلك في الستاد الرياضي لشركة نفط الكويت بمدينة الأحمدي، ويشتمل على معارض وفعاليات متنوعة، بمشاركة شركة نفط الكويت، والمشروعات الصغيرة التابع لبرنامج إعادة هيكلة القوى والجهاز التنفيذي للدولة ومراكز تنمية المجتمع (الأسر المنتجة - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ) والمقاهي الشعبية والتراث البحري وتراث البادية ومتحف السيارات التاريخية والقديمة واللجنة الكويتية للرياضات الجوية - الطيران الشراعي وفريق الكويت للطائرات الورقية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومعهد دسمان للسكري.

وفي هذا السياق وجه محافظ الأحمدي الدعوة لجميع العائلات للمشاركة في المهرجان الذي يشمل عروضا متميزة تقدمها فرقة القرب الموسيقية «وزارة الدفاع» والفرقة النحاسية الموسيقية «وزارة الداخلية» وفرقة الماص بمرافقة الفنان سليمان العماري وفرقة بن حسين للفنون الشعبية وفرقة بلال الشامي والفرقة اليمنية، مشددا على حرص منتسبي المحافظة والجهات المشاركة على بذل الجهود لرسم البسمة والسعادة على وجوه المواطنين والمقيمين في دولة الكويت بوجه عام، ومحافظة الخير- الأحمدي- على نحو خاص.

وأهاب الخالد بالجميع التعاون مع اللجان الأمنية للخروج بهذه الاحتفالات على النحو المنشود، مؤكدا ان غاية محافظة الأحمدي هي ترجمة الرغبة الأميرية السامية برسم البسمة على وجوه المواطنين والمقيمين بالكويت اجمالا وفي محافظة الأحمدي على نحو خاص، داعيا المولى سبحانه ان يديم أعياد الكويت ويحفظ أهلها من كل مكروه، متوجها بالشكر والتقدير إلى مختلف الجهات الراعية والمشاركة في احتفالات المحافظة هذا العام وهي شركة نفط الكويت والبنك التجاري الكويتي، وشركة مصطفى كرم، وشركة اتحاد المقاولين، وشركة ناصر محمد البداح للتجارة العامة والمقاولات، إضافة إلى الرعاية الإعلامية المتميزة للعديد من الجهات مثل جريدة «الأنباء» وجريدة «السياسة» وجريدة «النهار».