كونا: قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية امس ان تأثر الكويت بامتداد منخفض السودان الموسمي مستمر والذي تصاحبه كتلة هوائية رطبة تؤدي إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار خفيفة شهدتها البلاد أمس.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بـ «الأرصاد» عبدالعزيز القراوي ان طقس الخميس كان غائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطت على فترات وتراوحت سرعتها بين 15 و40 كيلومترا في الساعة.

وأوضح أن هذه الرياح كانت مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وأضاف ان كميات السحب والأمطار قلت تدريجيا، متوقعا لطقس اليوم الجمعة ان يكون مشمسا مع رياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى ما بين 20 و22 درجة مئوية والبحر خفيف الموج الى معتدل وارتفاعه من قدمين إلى 4 أقدام.

وأضاف ان طقس ليل الجمعة سيكون باردا والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة، ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 8 و10 درجات مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاعه من قدمين إلى 4 أقدام.

وقال القراوي ان الطقس نهارا يوم غد السبت سيكون مشمسا مع رياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية، والبحر سيكون خفيفا الى معتدل الموج من قدم الى 4 اقدام.

وأضاف ان الطقس البارد في الليل سيستمر مساء السبت مع رياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة، والحرارة الصغرى تتراوح ما بين 9 و11 درجة مئوية، وتظهر بعض السحب المتفرقة، والبحر سيكون خفيفا إلى معتدل الموج من قدم إلى 3 أقدام.