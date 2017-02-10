الحمود: لا ننسى تضحيات الآباء والأجداد وتضافر جهود أبناء الكويت في تسطير التلاحم والكفاح لدحر العدوان

القناعي: «الاستقلال 56» يعد من أكبر المعارض الوطنية التي تشهدها الكويت

المعرض يحفل بأنشطة وطنية وترفيهية مهمة وسط أجواء احتفالية

عادل الشنان

تحت رعاية وبحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، شهدت ارض المعارض الدولية في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح أمس، افتتاح معرض الاستقلال 56، والذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي بأرض المعارض الدولية بمشرف القاعة رقم (6) وتستمر أنشطته حتى 13 الجاري بمشاركة 22 جهة رسمية تمثل مؤسسات القطاع الحكومي في الدولة.

استهل الحفل بعزف السلام الوطني من قبل الفرقة الموسيقية التابعة لوزارة الداخلية، ثم تفضل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بقص شريط الافتتاح وسط حضور رسمي كبير جمع عددا من كبار الشخصيات والقيادات وكبار الضباط وسفراء الدول وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى الكويت بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام وعدد من مديري المؤسسات والجهات الحكومية الراعية للمعرض، وأعقب ذلك بجولة واسعة تفقد خلالها أجنحة المعرض المختلفة، تحدث خلالها مع مسؤولي الأجنحة المشاركة.

وشارك في الافتتاح مسؤولو شركة معرض الكويت الدولي يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة عماد تيفوني، والرئيس التنفيذي عبدالرحمن النصار، والمدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية عبدالله الحمدان، والمدير التنفيذي للتسويق والمبيعات باسمة الدهيم، ومدير العلاقات العامة ضاري العيبان، ومدير إدارة صيانة العقار والتطوير العقاري م.رمزي قطينة، ومساعد مدير التسويق والمبيعات خالد الهندي، ومدير معرض الاستقلال مروة القناعي، إضافة إلى عدد من مسؤولي معارض الشركة.

وفي نهاية الجولة، أدلى الشيخ فيصل الحمود بتصريح له لوسائل الإعلام أعرب فيه عن سعادته لرعايته حفل افتتاح دورة جديدة من دورات معرض الاستقلال، والذي تحرص شركة معرض الكويت الدولي على احتضان فعالياته الوطنية كل عام، كما أثنى على فكرة إقامة المعرض وبأهمية هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا والتي تذكرنا بتضحيات الآباء والأجداد وتضافر جهود الشعب الكويتي في تسطير التلاحم والكفاح لدحر العدوان وتحرير الكويت، مشيدا بالمستوى الذي ظهر عليه هذا الحدث وبالدور الوطني الذي تلعبه هذه المؤسسات في رعاية مثل هذه المعارض والمشاركة فيها، وبالقائمين على تنظيمه.

من ناحيتها، ذكرت مدير «معرض الاستقلال 56» لدى شركة معرض الكويت الدولي مروة القناعي أن هذا المعرض يعد من أكبر المعارض الوطنية التي تشهدها الكويت والتي تأتي ضمن احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية الغالية.

وأضافت بان «معرض الاستقلال 56» يحفل بأنشطة وطنية وترفيهية مهمة عديدة للزوار وسط أجواء احتفالية تتسم بها معارض شركة معرض الكويت الدولي، حيث تواكب المعرض حملة إعلامية وإعلانية شاملة وتحظى فعالياته بتغطية إعلامية في وسائل الإعلام المختلفة من صحف وإذاعة وتلفزيون ومحطات فضائية محلية وعربية وعالمية بالإضافة إلى وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي من يوتيوب وتويتر، وكانت مساهمة وزارة الداخلية واضحة جدا في هذا الافتتاح حيث كانت الفرقة الموسيقية والخيالة التابعة لوزارة الداخلية في استقبال الحضور على جانبي مداخل القاعة الرئيسة رقم 6 فيما استمتع الحضور باستعراض فرقة الكلاب البوليسية من إدارة الأثر التابعة لوزارة الداخلية.

وأشارت القناعي إلى أن المعرض استقطب 22 جهة ومؤسسة حكومية ما بين مشارك وراع، فيما أكدت 11 جهات حكومية رعايتها لهذا المعرض حيث حظيت وزارة الخارجية ومكتب الإنماء الاجتماعي بالرعاية البلاتينية، بينما نال الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرياضة شرف الرعاية الماسية، أما الرعاية الذهبية فكانت من نصيب وزارة الإعلام، في حين كانت الرعاية الفضية من نصيب كل من الرئاسة العامة للحرس الوطني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبيت الزكاة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الأوقاف، ووزارة الشباب، إضافة إلى مشاركة جمع من الجهات الممثلة للقطاع الحكومي والتي جاءت جميعها لاستعراض مسيرة انجازاتها ومراحل تطور خدماتها في سبيل توفير أفضل خدمة للوطن والمواطنين وكل من يعيش على ارض الكويت الطيبة.

واختتمت القناعي حديثها داعية الجمهور الكريم الى اغتنام الفرصة بزيارة المعرض بالاطلاع على ما توفره هذه المؤسسات والجهات الحكومية من خدمات لجمهور المواطنين والمقيمين ضمن أجواء وطنية وعائلية مميزة مذكرة بمواعيد زيارة المعرض، حيث يستقبل المعرض زواره بالصالة 6 على فترتين صباحية من الساعة 10 صباحا إلى 1:30 ظهرا، وفترة مسائية من الساعة 5 عصرا إلى الساعة 9:30 مساء، وأيام الجمع فترة مسائية فقط من 5 إلى 10 مساء.