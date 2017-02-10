تكنولوجيا المعلومات تمثل عصب الحياة في كل المجالات

سعد الرشيدي

أكد رئيس جمعية المحامين ناصر حمود الكريوين خلال مشاركته في مؤتمر التشريعات الإلكترونية أن أهمية القضاء الإلكتروني تأتي من قدرته على تيسير إجراءات التقاضي، وعلاج كل المعوقات التي من شأنها أن تعيق مسيرة العمل داخل المرفق القضائي، إضافة إلى العدالة الناجزة خلال الجدول الزمني المعقول والمتفق مع ما حدده القانون، الأمر الذي سيعود بالنفع على المتقاضين من جهة، ويوفر الكثير من الجهد على الهيئة القضائية ومعاونيها، إضافة إلى ما يحمله القضاء الإلكتروني في طياته من مواكبة لعصر باتت فيه تكنولوجيا المعلومات تمثل عصب الحياة في كل مجالاتها.

وعن مشاركة جمعية المحامين في هذا المؤتمر، قال إنها جاءت من خلال ورقة عمل تم في المحور الأول منها توضيح أهم ما تم إنجازه على أرض الواقع في مسيرة القضاء الإلكتروني، حيث بينت الجمعية القفزات النوعية التي تحققت بالفعل، ثم جرى في المحور الثاني تناول أهم المعوقات التي تعيق مسيرة عمل الزملاء المحامين، رجال القضاء الواقف، وكيف يمكن للقضاء الإلكتروني مستقبلا أن يجد الحلول الناجحة لها، وأن يضع أمام المتقاضين أفقا رحبا، من حيث التغلب على جميع المعوقات كمواعيد الجلسات، وتأجيلها، ومشكلة الإعلان، إلى غير ذلك من تلك المعوقات، ومن جهة ثالثة كان طموحنا أن نجد حلا للتغلب على نقص عدد القضاة في عدد الدوائر.

وأضاف أن الحاجة باتت ملحة لتدشين تطبيق إلكتروني رسمي لوزارة العدل يتم من خلاله إنجاز الكثير من الإجراءات، والاطلاع على كل المعلومات، ومتابعة سير الدعاوى والقضايا، وتقديم الطلبات، إلى غير ذلك مما ييسر الوقت والجهد على الجميع، وقد اقترحنا في هذا السياق أن يكون التسجيل على ذلك التطبيق المقترح وفق ضوابط محددة للمتقاضين والمحامين والقضاة.