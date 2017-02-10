بن حثلين: تسعى الكويت من خلال هذه المعروضات للتعريف بتراثها العريق وإبراز معالمها

الرياض - كونا: شهد جناح الكويت المشارك في المهرجان الوطني السعودي للتراث والثقافة «الجنادرية 31» الذي تجري فعالياته حاليا بالرياض إقبالا كبيرا من قبل الزوار الذين توافدوا للتعرف على محتويات الجناح من منتجات تراثية وثقافية وإصدارات متنوعة.

وأكد المشرف العام على الجناح سلطان فيصل بن حثلين أن الكويت تسعى من خلال هذه المعروضات المتنوعة إلى التعريف بتراثها العريق وإبراز معالمها الحضارية بما يعكس مكانتها كمركز ثقافي رائد.

وأوضح أن هذه المحتويات تضمنت صورا ولوحات فنية تجسد تداخل أوجه الحياة الثقافية والاجتماعية بين الشعبين الكويتي والسعودي والتقارب الكبير في موروثاتهما، وتبرز كذلك عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي البلدين عبر الحقب التاريخية المختلفة.

وقال إن الجناح الكويتي احتوى على عدد من الأركان التي تصور الحياة الاجتماعية في السابق من خلال السدو وحياكة النسيج والصوف وصناعة «العبي» والمشالح التي تعد من أقدم الصناعات والمهن اليدوية التي تشتهر بها الكويت منذ القدم إلى جانب عرض المقتنيات القديمة التاريخية.

وأكد تميز الكويت في المهرجان هذا العام، اذ اتسمت مشاركتها بالتنوع بين منتجات تراثية وثقافية وترويجية سياحية اضافة الى الفنون التشكيلية والعروض الشعبية بمشاركة فرقة كويتية تضم نحو 21 شخصا.

وبين بن حثلين ان المنتجات التراثية تضمنت بعض المنتجات الشعبية والحرف اليدوية المحلية العتيقة كحياكة العباءات النسائية والبشوت الرجالية والعطارة، معتبرا ان المهرجان يشكل فرصة للتعريف بعراقة الكويت ومعالمها الحضارية وتسليط الضوء على ما تزخر به من مقومات سياحية جاذبة.

وثمن الزيارة التي قام بها سفير الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر الجابر، مشيرا الى إشادته بمحتوياته من معروضات تراثية وثقافية تعكس الوجه المشرف للكويت.