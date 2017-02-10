الخريجون قاموا بتقديم عروض عسكرية صامتة وعروض الاشتباك التي أظهرت كفاءة عالية للخريجين

تحت رعاية وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي وعدد من كبار الضيوف من وزارتي الدفاع والداخلية، والإدارة العامة للإطفاء، وحرس مجلس الأمة، احتفل الحرس الوطني في معسكر الصمود بتخريج دفعة جديدة من المستجدين الأغرار، وأغرار حرس مجلس الأمة.

ونقل الفريق الركن م. هاشم الرفاعي إلى الخريجين تهاني سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وهنأهم على أدائهم المشرف خلال مراحل التدريب بالدورة واستيعابهم لجميع النواحي النظرية والعملية بما يؤهلهم للانضمام للعمل العسكري وأداء واجبهم تجاه وطنهم بكل كفاءة واقتدار.

وأشاد الفريق الركن م.هاشم الرفاعي بالدور المتميز الذي قام به المعلمون أثناء الدورة، والجهود المبذولة لتزويد الملتحقين بالدورة بأرقى ما توصل اليه العلم العسكري في مجالات التدريب تطبيقا لبنود الوثيقة الاستراتيجية 2020 للحرس الوطني (الأمن أولا) التي تهتم بتوفير أحدث الأساليب التدريبية لمنتسبي الحرس الوطني.

من جانبه ألقى قائد العمليات والأركان العميد الركن بدر عبدالله حمد كلمة شرح خلالها ما تضمنته الدورة من تدريبات على فنون القتال ونظام استخدام أنظمة الإشارة ومنظومة الحراسات، وما تلقاه الخريجون من مواد عسكرية متنوعة اجتازوها بنجاح لينخرطوا في شرف الخدمة العسكرية إلى جانب إخوانهم في الحرس الوطني.

وتخلل الحفل أداء القسم من قبل الخريجين حيث ردد منتسبو الدورة القسم، وتعهدوا فيه ببذل الغالي والنفيس للذود عن حمى الوطن بالأرواح والدماء، مؤكدين الولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

كما قام الخريجون بتقديم مجموعة من العروض العسكرية الصامتة وعروض الاشتباك والدفاع عن النفس التي أظهرت الكفاءة العالية للخريجين.

وتطبيقا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والمساواة الذي ينتهجها الحرس الوطني أجريت قرعة توزيع الأغرار المستجدين على وحدات الحرس الوطني المختلفة، وقد تمت القرعة أمام الخريجين، وهذا بدوره عكس كل الرضا عند الجميع لما آلت إليه عملية التوزيع، خصوصا أنها تمت بشكل علني وبشفافية تامة وبعيدة عن أي تدخلات شخصية.

وفي ختام الحفل قام وكيل الحرس الوطني بتوزيع شهادات ودروع التفوق على أوائل الدفعة والمتميزين في الدورتين.

حضر الحفل كبار قادة وضباط الحرس الوطني.