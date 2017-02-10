أكدت رئيسة قسم التواصل الشبابي في وزارة الدولة لشؤون الشباب أنوار العقيلي الاستعداد الدائم للإجابة والرد على جميع استفسارات الشباب بخصوص المواضيع المتعلقة بالوزارة من قبل فريق عمل التواصل الشبابي المتدرب على التعامل مع الجمهور بدقة ومرونة للإجابة عن جميع الاستفسارات.

وأضافت في تصريح صحافي أن مركز التواصل الشبابي يعد الخط الأول للتواصل مع الجمهور وحلقة الوصل بين العالم الخارجي وبين وزارة الدولة لشؤون الشباب بجميع إداراتها وموظفيها، مبينة أن فريق التواصل الشبابي يعمل بكفاءة وهو بمنزلة الدليل الإرشادي للشباب عبر توضيح جميع استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم وتعريفهم بالمعلومات والخدمات المتاحة في الوزارة.

وذكرت العقيلي أن فريق عمل المركز متخصص في إدارة وحل الشكاوى وأخذ الاقتراحات المقدمة من الجمهور وتزويد الجمهور بالخدمات المتاحة في الوزارة لبناء العلاقات وتطويرها مع الشباب.

وعن وسائل التواصل مع المركز، أوضحت العقيلي أن فريق العمل يمكنه التعامل مع استفسارات الجمهور هاتفيا على رقم التواصل الشبابي 134 أو عبر البريد الإلكتروني info@youth.gov.kw للرد على استفسارات المبادرين ومتابعتهم والتواصل الفعال مع الفرق التطوعية في كل الأوقات، مشيرة إلى أن جزءا من مهامهم أيضا الترويج لخدمات ومشاريع الوزارة ومتابعة الاستبيانات الخاصة بالوزارة من خلال التواصل مع الجمهور وكذلك المشاركة في التنسيق لفعاليات وأنشطة الوزارة عن طريق التواصل مع الشباب ودعوتهم وتقديم المساعدة لهم.