أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله ان المؤسسة وفرت ساحة لمواقف الشاحنات المفتشة والمحملة بالبضائع حتى انتهاء ساعات المنع المروري في جسر الغزالي.

واضاف الشيخ العبدالله في تصريح صحافي اثر اجتماع عقده مع ممثلي وزارة الأشغال العامة والوكالات والشركات الملاحية ان الاجتماع استهدف اطلاعهم على عملية اغلاق جسر الغزالي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم «1507».

وأوضح الشيخ يوسف الذي يشغل أيضا منصب رئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية ان ساحة المواقف تم تسلمها من جامعة الكويت في منطقة الشويخ تم تزويد مواقفها بكل الاحتياجات الامنية والمرافق الخدمية اللازمة لمرتاديها.

وذكر انه سيتم اعتبارا من اليوم العمل لاستكمال جسر الغزالي وتطويره وربطه بجسر جابر حيث سيتم تطبيق قرار المنع المروري بدءا من اليوم ويوميا من 6 صباحا الى 4 مساء خلال فترة اغلاق الجسر.

وقال انه اوضح للوكالات والشركات الملاحية الدور المطلوب منهم في هذه المرحلة وضرورة تعاونهم مع تغيير مسارات بعض الخطوط الملاحية من ميناء الشويخ الى ميناء الشعيبة كخطوة تأتي ضمن المساهمة في تقليل عدد الشاحنات الموجودة في ميناء الشويخ للحد من احت مال حدوث اي ازدحام مروري مقبل.

واضاف ان الخطوة تأتي ضمن جهود المؤسسة وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمواجهة الازدحام المروري وتكدس الشاحنات الذي قد يحدث جراء اغلاق الجسر خلال هذه المدة التي ربما تبلغ عامين.