عبدالهادي العجمي

ترأس مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة عدنان القضيبي وفد الكويت المشارك بالاجتماع الثامن عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في مملكة البحرين.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن أبرزها قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين بشأن انتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لإعداد تقرير بشأن معالجة هذا الأمر تمهيدا لرفعه لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، واعتماد تقرير آلية التحويل المباشر واللجان الفنية المنبثقة عن هيئة الاتحاد الجمركي.

وأشارت هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها، إلى موافقة مجلس التعاون على ما توصلت إليه بشأن اعتماد بعض المنافذ الجمركية كمنافذ أولى للاتحاد الجمركي، واتخاذ الخطوات التنفيذية نحو الإجراءات التي يتم تطبيقها في المنافذ الأولى مع الخارج بحيث لا يتم تكرارها في المنافذ البينية وان يقتصر الدور الجمركي في هذه المنافذ على الإجراءات التي لم تتم في نقاط الدخول الأولى.