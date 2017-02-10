لميس بلال

أقيم مساء امس الأول حفل ختام ورشة عمل درامية بعنوان «استخدام الصوت والرنين الصوتي كطريقة لكشف الشخصية» مع المبعوث الفني والبروفسور إد سيمون في لوياك وبحضور الملحق الثقافي في السفارة الأميركية د. زينيا باغانيني.

وقالت د. زينيا باغانيني ان ورشة العمل تمحورت حول استخدام الرنين الصوتي كطريقة لكشف الشخصية، مؤكدة ان الفوائد من الورشة تعود للطلبة بالثقة بالنفس وتوطيد العلاقات بين المنتسبين للورشة وكذلك تطوير الحوار بطلاقة.

كما أشادت بالتواصل الثقافي مع لوياك منوهة عن التواصل المستقبلي معها. بدوره قال المبعوث الفني والبروفسور إد سيمون ان الورشة للتدرب على كيفية استخدام الصوت في الدراما ولمساعدة الممثلين لوجود المشاعر وكذلك عملنا ورشة عن استخدام القناع كذلك.

وأضاف: وجدت الطلبة المنتسبين في الورشة رائعين ومتعاونين خصوصا انها أول زيارة لي في الكويت وحصلت على خبرة رائعة في زيارتي الأولى، مؤكدا ان التمثيل المسرحي له نفس القواعد في أميركا والكويت، خصوصا ان الممثل المميز له نفس النتائج على المسرح بغض النظر من اي بلد وهو شيء عالمي.