قال مرشح مجلس الأمة السابق م.أحمد الحمد إن إقرار كشف الذمة المالية يعتبر من دعائم العمل المؤسسي السليم، الذي يسهم في توفير نقطة البداية الصحيحة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، آملا أن ينسحب هذا الأمر على كل موظفي الدولة لمحاربة الرشوة وغيرها من الأمراض الوظيفية التي يمكن أن تتفشى في الأجهزة الحكومية في حال غياب الرقابة والمتابعة.

وأضاف الحمد أن تقديم إقرار كشف الذمة المالية يجب أن يكون ضمن الأوراق الثبوتية اللازمة للتقدم لشغل أي وظيفة حكومية مهما كانت وأينما كانت حيث ان كل الوظائف الحكومية يمكن أن تكون مكانا للتلاعب المادي والرشاوى، لافتا إلى أن دعوة الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى تقديم كشوف الذمة المالية لفئات معينة وفي أوقات معينة خطوة في الاتجاه الصحيح شرط متابعتها والعمل على إنجاحها كما تنص اللوائح والنظم دون أي استثناءات.

كما أشار الحمد خلال تقديمه إقرار ذمته المالية إلى أن آلية تقديم الإقرار يجب أن تكون أول وثيقة تقدم من قبل المتقدم إلى وظيفة أو المعين في منصب ما قبل تولي المنصب أو البدء في العمل، مشيرا إلى أن التكنولوجيا الحديثة جعلت من تنفيذ هذه الإجراءات أمرا سهلا وميسرا ولا يحتاج إلى مهلة وأشهر وفترات سماح، مشيرا إلى أن الموقع الالكتروني للهيئة يحتوي على كل التسهيلات والخطوات والإيضاحات اللازمة لتقديم الطلب وبالتالي مراجعة مقر الهيئة لإنهاء الإجراءات بشكل كامل.

وختم الحمد مؤكدا وجوب أن يشمل إقرار الذمة المالية في قانون 2 /2016 كل العاملين في الدولة دون استثناء وليس فقط النواب والوزراء وأعضاء المجالس وشاغلي الوظائف التنفيذية العليا والمديرين والقياديين وغيرهم ممن شملهم القانون.