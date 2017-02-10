مدينة مشهد أنجبت العشرات من كبار العلماء والمفكرين في مختلف المجالات

الحرم الرضوي يستقطب أكثر من 20 مليون زائر سنوياً

كافية رمضان: تاريخ مشهد حافل بالعطاء والإنجازات العلمية أسامة دياب

بمناسبة اختيار مدينة مشهد عاصمة للثقافة الاسلامية لعام 2017، اقامت المستشارية الثقافية الايرانية بالتعاون مع رابطة الصداقة الكويتية - الايرانية في الذكرى السنوية الثامنة والثلاثين لليوم الوطني الإيراني ندوة فكرية حضرها نخبة من الجامعيين والمفكرين والمهتمين بالشأن الثقافي في الكويت.

في بداية الندوة أعرب السفير الإيراني د.علي رضا عنايتي عن سعادته باختيار مدينة مشهد كعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2017، لاسيما أنها تتسلم راية العاصمة الثقافية للعالم الاسلامي من الكويت لتكون خير خلف لخير سلف.

وأضاف عنايتي: ان اختيار مشهد كعاصمة للثقافة الإسلامية من قبل «الايسيسكو» لم يأت من فراغ، فهذه المدينة أنجبت العشرات من كبار العلماء والمفكرين لا في مجال الشريعة والدين والفقه فحسب بل في شؤون الشعر والأدب و العرفان والنجوم والفلك، مشيدا بدور المدينة في التألق الحضاري الإسلامي، فهناك كتاب الصحاح الستة الذين برز معظمهم من خراسان الكبرى كالأمام البخاري والإمام مسلم والنسائي وابوداود السجستاني حيث نشأوا في مشهد وضواحيها، فهي العاصمة الخراسانية التي كانت تضم سمرقند وبخارى ونيسابور وبلخ وغيرها من حواضر العالم الإسلامي.

و أضاف أن الحدث الأبرز الذي جعل المدينة تتألق في عالم الفكر هو حضور الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) إلى هذه المنطقة واستشهاده ودفنه في مشهد التي تحولت بعد ان احتضنت الجثمان الشريف الى مركز إسلامي ضخم يضم العشرات من الحوزات الدينية والجامعات الاكاديمية التي يشار لها بالبنان، ويستقطب الحرم الرضوي اكثر من 20 مليون زائر سنويا من مختلف دول العالم يزورون المقام الشريف لينهلوا من بركات ومعارف البيت النبوي الشريف كل الفضائل والمعنويات.

ثم قدمت مديرة الندوة عضو رابطة الصداقة الكويتية ـ الإيرانية وعضو المجلس القومي للثقافة العربية د.كافية رمضان دراسة موجزة عن مكانة الأدب والفن في مدينة مشهد، مشيدة بأهمية المدينة وتاريخها الحافل بالعطاء والإنجازات العلمية وأهمية تعزيز التواصل بينها وبين الكويت لما للمدينتين من تراث حضاري عريق.

من جانبه، أشاد العلامة الشيخ مرتضى فرج من علماء الدين في الكويت باختيار مشهد كعاصمة للثقافة الإسلامية، مؤكدا على دورها المعرفي في مجالات الفكر الإنساني، حيث قال: لإيران، منذ أن آمنت بالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، دور أساس في حفظ وصياغة ثقافة المسلمين العامة، وبناء حضارتهم.

لقد اعتنق الإسلام أمم كثيرة، آمنوا به، وسعوا في سبيل نشره، وتطبيق معالمه، وإقامة حضارة عظيمة.

لكن كان للإيرانيين سهم وافر في هذا الأمر، فلم يقدم الإسلام للإيرانيين نعمة لا تقدر بثمن (أي نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم) فحسب، بل قدم الإيرانيون أيضا للمسلمين خدمات ثقافية وحضارية يصعب حصرها (درسها الفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى المطهري في كتابه «الخدمات المتبادلة بين الإسلام وإيران».

أما الباحث الأكاديمي وعضو جمعية الصحافيين ورابطة الأدباء الكويتية د.خالد الصالح، فقال في كلمته: إن إقليم خراسان الواقع الآن في الجمهورية الايرانية الاسلامية يتمتع بتاريخ باهر في الحضارة الاسلامية والثقافية الأدبية، فمنذ أن دخل الاسلام هذا الاقليم كان له اسهامات كبيرة في الحضارة الاسلامية والعلم الديني المستنير، وقد يكون أحد أسباب ازدهار هذا الاقليم هو الأراضي الواسعة التي كانت غنية بمواردها الطبيعية والزراعية مما أسهم في ازدهار التجارة فيها وحقق اكتفاء زراعيا ذاتيا نتيجة لوفرة الانتاج، وعلى الصعيد الديني فقد شرفت هذه الأرض بأن كانت موطنا لعلماء أجلاء شهد لهم الناس بمكانتهم وفضلهم على المسلمين عامة، ولعل طبيعة الانسان على هذه الأرض والذي امتاز بحب العلم والصبر عليه، وكذلك امتاز بالاخلاص كان سببا اضافيا لنبوغ العلماء في هذه المنطقة.