سعاد الصباح للمشاركين: لنرسم معاً حلماً جديداً نذهب به إلى حدود الشمس

سلمان: البينالي يهدف إلى تحفيز المنافسة الفنية بين المبدعين العرب

كريم طارق

تحت رعاية وحضور الشاعرة الشيخة د.سعاد الصباح أقيم مساء أمس الأول حفل توزيع جوائز الفائزين في جائزة «بينالي سعاد الصباح للفنانين العرب 2017» وسط حضور نخبة من الشخصيات العامة والسفراء والمعنيين بالفن التشكيلي في الوطن العربي والعالم، حيث بدأ الحفل بجولة حرة في قاعات المعرض الذي امتلأ بلوحات 58 فنانا وفنانة من الكويت والوطن العربي شاركوا في الورشة التي تم افتتاحها في 3 فبراير من الشهر الجاري.

وفي كلمة لها على هامش الحفل رحبت الشيخة د.سعاد الصباح بالحضور، قالت خلالها «يا أصحاب القلوب الملونة بالبهجة والحكمة والطيش والحب.. أعبر لكم أولا عن امتناني لحضوركم وقبولكم أن تكونوا معنا لنرسم معا حلما جديدا نذهب به إلى حدود الشمس، فنحن لا نريد واقعا باهتا ومحزنا ومتعبا، بل واقعا يشبه أحلامنا، ليعم ما في أرواحنا من انعتاق وحرية وطفولة وحياة، فتعالوا نهرب معا إلى الحلم، إلى عالم جديد نؤسسه بأيدينا.. نريد أن نرسم وطنا مسترخيا على الشاطئ وأطفالا سعداء ولوحة وقصيدة شعر».

وتابعت: «ومن هذا الحلم انطلقت فكرة هذا البينالي الذي يجمع الفنانين العرب في ورشة جماعية فيها روح التعاون وروح المنافسة وروح العطاء، وإبداع لا محدود»، معربة عن سعادتها بالحضور وشكرها لجمعية الفنون التشكيلية على هذه الفعالية والأمسية الجميلة.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ورئيس اتحاد التشكيليين العرب ونائب رئيس الرابطة الدولية عبدالرسول سلمان أن بينالي د.سعاد الصباح يهدف إلى تحفيز المنافسة الفنية بين المبدعين العرب بتشجيع من د.سعاد الصباح للفن التشكيلي العربي الذي يعتبر أبجدية عالمية لفهم الحياة، لافتا إلى أن حضورها اليوم في هذا الحدث العربي الكبير لا يمكن مقابلته إلا بالإعراب عن فخرنا واعتزازنا لهذه الرعاية لما قدمته الدكتورة والشاعرة من جوائز عديدة وتكريم عدد كبير من المبدعين العرب وهم على قيد الحياة من خلال مناسبة دورية بعنوان «يوم الوفاء» بدأت في عام 1995، فضلا عن جملة من الجوائز الأخرى مثل جائزة سعاد الصباح للإبداع الخليجي في الفن التشكيلي منذ عام 2008، مشيرا إلى أن د.سعاد الصباح تعد من أهم الرموز الأدبية والثقافية في العالم العربي وستظل بإذن الله ظاهرة في جبين الثقافة العربية والعالمية.

وفيما يتعلق بالبينالي أشار إلى أن خلاله تمت مشاهدة أعمال الفنانين الذين سجلوا رؤياهم الذاتية، لافتا إلى أن الجميع لمس في تجاربهم آفاقا جديدة حيث جسدوا بالألوان والأشكال المبتكرة عالما جديدا مختلفا كل الاختلاف، وكأنهم جعلوا البيئة والإنسان والوجه والطبيعة والصحراء والرمال أيقونات خاصة مليئة بالمعاني والقيم الجمالية الراقية، متوجها بجزيل الشكر والتقدير إلى د.سعاد الصباح على هذه المبادرة العربية التي تعد إضاءة جديدة على المشهد التشكيلي العربي.

من جانبه، أعرب الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية حسن كاظم عن سعادته البالغة بحضور هذا البينالي نيابة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، لافتا إلى أن معرض بينالي الذي يقام كل عامين شهد حضورا عربيا يعكس مدى نجاحه، داعيا المجتمع المدني في الكويت الى المشاركة في مثل هذه المعارض التي تثري الحركة الفنية الكويتية، مؤكدا أن ما شاهده من لوحات فنية أكثر من رائع، إذ تشجع الكثير على حضور مثل هذه المعارض، متوجها بجزيل الشكر والتقدير إلى د.سعاد الصباح التي أتاحت للجميع المشاركة والحضور في مثل تلك الفعالية الرائعة.

الفائزون

٭ محمد عزيزة - لبنان

٭ عبدالرضا باقر - الكويت

٭ سعد البلوشي - الكويت

٭ عبدالستار كاووش - العرق

٭ مرفت الشاذلي - مصر

٭ مي النوري - الكويت

٭ فاطمة الحاج - لبنان

٭ محمود القطان - الكويت

٭ عبدالله الهيطوط - المغرب

٭ بدر المحاسنة - الأردن

٭ سمير بن قويعة - تونس

٭ أميرة أشكناني - الكويت

٭ مريم السندي - البحرين

٭ بديع بوبشيت - البحرين

٭ سمر حدادين - الأردن

أعضاء لجنة التحكيم

تكونت لجنة التحكيم لاختيار الأعمال الفائزة بجائزة بينالي سعاد الصباح للفنانين التشكيليين العرب من:

٭ رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية عبدالرسول سلمان

٭ أمين الصندوق سالم الخرجي - الكويت

٭ علي العمار - العراق

٭ عميدة كلية الفنون الجميلة د.صفية القباني - مصر

٭ مديرة جاليري ماريا يوشتشيك - پولندا

٭ رئيس جمعية بقاء للفنون والثقافة نسرين صبح - الأردن

٭ مجيد جمول - سورية