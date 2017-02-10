استعرض الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ الفريق متقاعد خالد الجراح العملية التجريبية لإجراءات إصدار الجوازات الديبلوماسية والخاصة الجديدة التي أجريت امس في الديوان العام لوزارة الخارجية.

وقام كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بتقديم شرح واف عن اجراءات الإصدار والاستعدادات التي تقوم بها وزارتا الخارجية والداخلية لهذا الغرض.

وأبدى الشيخ صباح الخالد ارتياحه وسروره للخصائص الأمنية التي احتواها الإصدار الجديد للجواز، معربا عن سروره لسلاسة وسرعة إجراءات الإصدار. وحضر التجربة كل من نائب وزير الخارجية بالإنابة السفير جمال الغانم ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.

الى ذلك تسلم الشيخ صباح الخالد نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية غيانا التعاونية الصديقة لدى البلاد شامير علي، وذلك خلال اللقاء الذي تم في مكتبه بوزارة الخارجية.

وتمنى الشيخ صباح الخالد للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر مراسم التسليم كل من نائب وزير الخارجية بالإنابة السفير جمال الغانم ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

كما تسلم الشيخ صباح الخالد رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من فخامة نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الشيخ صباح الخالد بوزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية ديلسي رودريجيز وزير النفط في جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مارتينيس بمناسبة زيارتهما والوفد المرافق إلى الكويت.

وتم خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات وأطر التنسيق والتعاون المشترك حيال آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء كل من نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري عجران العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم عبداللطيف العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين الوزير المفوض ريم محمد الخالد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.