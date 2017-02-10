قال وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ان الظروف الأمنية هذا العام دقيقة وتتطلب تطبيقا حازما للخطة الأمنية والتعامل بروح القانون وتنفيذه على ارض الواقع، وضمان الانتشار الأمني على مدار الساعة بشكل بارز ومدروس يشمل كل المواقع، لضمان التعامل بصورة فورية مع أي حدث طارئ وان يكون رجال الأمن بالمرصاد لأي محاولة لتعكير صفو هذه الاحتفالات وان يكون التعامل مع أي فرضيات بدرجة كبيرة من التكامل بين القطاعات الأمنية المختلفة.

وأضاف خلال ترؤسه امس اجتماعا بمقر وزارة الداخلية ضم وكلاء وزارة الداخلية المساعدين المختصين والمديرين العامين والقيادات الأمنية الميدانية، ان لكل مناسبة طبيعتها وظروفها الخاصة وعلينا التعامل مع هذه الفعاليات باحترافية، مشيرا الى ان مسؤولية رجال الأمن كبيرة وحيوية في تأمين الاحتفالات في مختلف المواقع وعلينا التكيف مع الظروف والمتطلبات وتوفير اقصى درجات الأمن والأمان لأهل الكويت والمقيمين على ارضها الطيبة بما يتوافق مع الظروف والمتطلبات الأمنية.

وشدد الفهد على ضرورة التعامل مع هذه الاحتفالات بحس أمني عالي المستوى وبشكل مشرف وبكل احترافية ورقي تليق بهذه المناسبة.

واوضح ان العمل الأمني وعمل الشرطة يجب ان يكون بذكاء واحتراف ومهنية عالية وان يكون الهاجس الأمني في اذهاننا ووجداننا جميعا، وان يؤدي الجميع اعمالهم بشكل مدروس ضمن خطة متكاملة تطبق على ارض الواقع بوعي ومسؤولية، مشددا على ان اجراءات وزارة الداخلية لا تهدف الى التضييق على الناس ولكن تهدف لتطبيق الأمن بشكل مشرف وبكل مسؤولية واقتدار وانتباه لتكون هذه المناسبة مناسبة سعادة وفرح.

وطالب الفريق الفهد القيادات الأمنية بضرورة الاستفادة من التجارب السابقة وتلافي الاخطاء ومعالجتها بشكل جذري مدروس والالتزام بالتوجيهات والمتابعة والحرص على تنفيذ العمل والواجبات المناطة بهم.