برعاية وحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود تقيم المحافظة أول احتفالاتها الوطنية، بذكرى مرور 56 عاما على الاستقلال ومرور 26 عاما على التحرير وذلك اليوم الجمعة، في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية للموروث الشعبي.

وقالت المحافظة في بيانا لها إن احتفال الموروث الشعبي يتضمن العديد من الفعاليات التي تعكس الولاء والانتماء لهذا البلد المعطاء، فضلا عن أن الفعاليات تتضمن عروضا فنية تقدمها فرق شعبية متنوعة ومسابقات للأطفال وغيرها.

وأشار البيان إلى حرص المحافظ الشيخ فيصل الحمود على خروج الاحتفالات بالشكل اللائق وبما يتناسب مع أهميتها وضرورة الاستعداد التام لهذه المناسبة، بحيث تظهر المحافظة في أبهى صورها، لاسيما توفير كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل مشاركة وحضور الأهالي والمقيمين من الفروانية إلى مقر «الموروث الشعبي».

وأضاف البيان أن المحافظة وفرت حافلات للمواطنين والمقيمين للنقل من أمام مبنى المحافظة وإلى موقع «الموروث الشعبي» والتي تنطلق اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحا، بالإضافة إلى إقامة مأدبة غداء على شرف الحضور.