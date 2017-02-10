علي الجابر: منذ ٢٢ عاماً و«عزايز» تجمع الأحبة

عبدالله الراكان

كعادته السنوية، أقام الشيخ علي الجابر ظهر امس مأدبة غداء في مزرعة عزايز على شرف شيوخ ووجهاء وأبناء القبائل لتعزيز التواصل والتلاحم بين ابناء المجتمع الكويتي بجميع أطيافه.

وفي السياق نفسه، اكد الشيخ علي الجابر ان الهدف الرئيسي من الدعوة هو جمع أبناء القبائل في مكان واحد لتعزيز الوحدة والترابط وزيادة المعرفة وتأكيد التواصل فيما بيننا.

واضاف في تصريح لـ «الانباء»: ان دعوة ابناء القبائل كالدعوات التي سبقتها لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والاسرة الكريمة واعضاء السلك الديبلوماسي واصحاب الدواوين والاعلاميين للتواصل ولقضاء يوم جميل في هذه الاجواء بعيدا عن العمل، موضحا اننا منذ 22 عاما نقوم بمثل هذه الدعوات التي تجمعنا بالأحبة، مؤكدا اهتمام صاحب السمو وحرصه على تعزيز دور القبائل الكويتية ووجهائها لما لهم من دور كبير وفاعل في اللحمة الوطنية، معربا عن شكره للحضور ولاستجابتهم لهذه الدعوة رغم عناء الطريق في سبيل المشاركة في هذا الحفل الذي جمع حشدا كبيرا من الشخصيات، مؤكدا أن هذا التجمع السنوي هو لقاء أخوي لا يحمل أي أهداف جانبية، متمنيا للجميع الصحة والعافية تحت راية صاحب السمو الأمير.

بدوره، قال الشيخ عدوان الطوالة إن الدعوة الكريمة من قبل الشيخ علي الجابر تعبر عن روح الاسرة الواحدة التي يتمتع بها المجتمع الكويتي، مشيرا الى ان مثل هذه المناسبات تمثل لوجهاء القبائل جميعا الشيء الكبير لاسيما أنها تأتي متزامنة مع الأعياد الوطنية التي تعيشها البلاد وهذه الأجواء الربيعية التي نتضرع فيها إلى الباري عز وجل أن يديم الأمن والأمان على كويتنا الغالية.

وأضاف الطوالة: أن هذه الدعوة تأتي في اطار العادات الحميدة التي تعودت عليها الأسرة الحاكمة في الكويت وأبناء الشعب كافة، مبينا ان أبناء القبائل هم من النسيج الذي يحرص على طاعة ولي الأمر والإخلاص لبلدهم ووطنهم.

وبين أن القبائل تعمل على تعزيز الوطنية والوحدة المجتمعية شاكرا الشيخ علي الجابر على تكرمه بدعوة مختلف أطياف المجتمع سنويا وتمنى ألا تنقطع هذه العادة.

ومن جهته، قال النائب السابق عصام الدبوس ان الشيخ علي الجابر عودنا على هذه الجمعة الكريمة بجمع مختلف اطياف الشعب الكويتي، مشيرا إلى ان هذا الشيء ورثه من أمير القلوب الشيخ جابر الاحمد،طيب الله ثراه، مضيفا أن ديدن الأسرة الكريمة هو التواصل والتقارب مع ابناء الشعب الكويتي، لافتا إلى أن الكثير من ابناء الشعب الكويتي حريص على حضور هذه المناسبة التي اصبحت عادة سنوية، مشيرا إلى ان المجتمع الكويتي مجتمع مترابط وحضوره لهذه المناسبة هو تعبير ضمني عن قمة الترابط بين أبناء الشعب والاسرة الكريمة.

واضاف الدبوس ان هذه المبادرة ليست غريبة على أسرة آل الصباح الطيبة التي من شأنها جمع وجهاء وشيوخ القبائل في مكان واحد للتعارف والتواصل فيما بيننا، مشيرا إلى أن هذه العادات جبل عليها أهل الكويت منذ القدم وتدل على التلاحم والترابط بين الحاكم والمحكوم، مبينا في الوقت نفسه انها مبادرة طيبة تقدم بها الشيخ علي الجابر ما يدل على المكانة التي يحظى بها الشعب الكويتي لدى الأسرة الكريمة لاسيما أبناء القبائل وشيوخهم، متضرعا الى الباري- عز وجل- أن يديم الاستقرار في هذا البلد الطيب تحت راية أسرة آل الصباح وأن تستمر هذه المناسبات سنويا لتكون مناسبة وطنية عزيزة وغالية.

بدوره، تقدم احمد الدغيم السويط بأحر التهاني القلبية إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية، قائلا ان لقاءنا اليوم لدى الشيخ علي الجابر بجمع وجهاء وشيوخ القبائل الكويتية أمر رائع ويعزز إيجابيات كثيرة تستفيد منها كل الأجيال، مضيفا ان الدعوة الكريمة تعزز التواصل والتراحم بين اطياف الشعب الكويتي.