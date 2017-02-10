عبدالعزيز الفضلي

بدأت وزارة التربية في استقبال طلبات المعلمين والمعلمات للتعاقدات المحلية أمس.

وأعلن مدير إدارة الموارد البشرية سعود الجويسر عن أن قطاع التعليم العام حدد 10 تخصصات مطلوبة للتعاقدات المحلية، لتوفير احتياجات المدارس، أهمها التخصصات العلمية وهي: الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والجيولوجيا، إضافة إلى اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، والتربية البدنية والموسيقية.



وأشار إلى أنه تم استثناء الخبرة في جميع التخصصات لفئات الخليجي وغير محددي الجنسية، وإذا كانت الأم كويتية أو كان الزوج كويتيا، إضافة إلى استثناء الخبرة في تخصصات التربية البدنية والتربية الموسيقية لغير الكويتيين، كما يتم خفض سنوات الخبرة في باقي التخصصات لغير الكويتيين لتصبح عامين للتربوي وثلاثة أعوام لغير التربوي.

وبين أن التخصصات المطلوبة هي لغة عربية ولغة إنجليزية ولغة فرنسية ورياضيات وكيمياء وفيزياء وأحياء وجيولوجيا وتربية موسيقية من فئة الذكور، ولغة فرنسية ورياضيات وفيزياء وتربية بدنية وتربية موسيقية من فئة الإناث.