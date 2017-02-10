أكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي حرص الكويت على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

وأوضح الرشيدي في تصريح عقب الاجتماع الثاني لفريق الخبراء والمختصين بحماية المستهلك بالدول العربية بمقر الجامعة العربية ان الكويت أصدرت قوانين لمحاربة الغش التجاري وحماية المستهلك.

وذكر انه تم خلال الاجتماع عرض تجربة الكويت في مجال حماية المستهلك والقوانين ذات العلاقة، مبينا انها حظيت «بالاستحسان» من جانب الدول العربية وذلك بهدف الاستفادة من مثل هذه الخبرات.

وقال ان الاجتماع ناقش أيضا بعض الأفكار من جانب بعض الدول العربية والخليجية والتي من ضمنها إنشاء مركز اتصال للتواصل بين الدول التي يكون لديها منتج غير مطابق للمواصفات.

وأضاف الرشيدي ان تجربة الدول الخليجية في مجال «الاسبوع الخليجي الموحد» التي عرضت في الاجتماع أكدت أهمية الحرص على حماية المستهلك وتوفير افضل السبل والقوانين التي تفيده.

وأوضح ان من بين المواضيع المطروحة في الاجتماع إنشاء فريق عربي مختص بحماية المستهلك ومستجداته بهدف نشر هذه الثقافة الى جانب تبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال وحل الشكاوى العابرة للحدود.

ولفت إلى ان اجتماع الفريق العربي ناقش إنشاء شبكة تواصل لتبادل الخبرات والمعلومات عربيا وخليجيا بين جميع الدول العربية.

وفيما يتعلق بموضوع الغش التجاري، قال الرشيدي ان مثل هذا الغش يؤثر بالسلب على حركة التبادل التجاري بين الدول العربية، لافتا إلى ان لدى الكويت قانونا متطورا بهذا الشأن.