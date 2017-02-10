

تلقى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية الصديقة جدد سموه في مستهله خالص تهانيه لفخامته بمناسبة انتخابه رئيسا للولايات المتحدةالامريكية الصديقة وتوليه مهامه الدستورية متمنيا له كل التوفيق والسداد.



كما جرى خلاله بحث العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين الصديقين والتأكيد على عمقها ومتانتها وعلى التطلع الدائم والمشترك لتعزيز اطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والامنية والعسكرية والارتقاء به الى افاق ارحب خدمة لمصلحتهما وعلى استمرار التشاور بينهما في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.



كما استعرضاالقضايا ذات الاهتمام المشترك واخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والتشاور بشانها كما اكدا على اهمية تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الارهاب والتطرف.



وقد اكد فخامته الالتزام بامن الكويت واستقرارها والاشادة بدورها الانساني.



وقد وجه فخامته الدعوة لسموه رعاه الله لزيارة الولايات المتحدة الامريكية الصديقة في وقت يتم الاتفاق عليه متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت كل الرقي والازدهار.



وقد ثمن سموه حفظه الله لفخامته هذا التواصل ووجه الدعوة لفخامته باسمه وباسم دولة الكويت وشعبها لزيارة الكويت متطلعا تلبيتها في المستقبل القريب راجيا لفخامته موفور الصحة والسعادة وللولايات المتحدة الامريكية وشعبها الصديق دوام الرقي والازدهار وللعلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.