أسعار المستلزمات الزراعية في أسواقنا مرتفعة

أسواقنا متخمة من الخضار والثمار.. المستوردة والمحلية

ناشد المزارع الشاب نواف راشد الجويسري الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إعادة توزيع المبيدات الكيماوية على مستحقيها من المزارعين شهريا وبانتظام كما كانت تفعل قبل بضع سنوات.

وقال في حديثه لـ «الأنباء» وسط مزرعة الجويسري العريقة في العبدلي: نواجه مشكلة جديدة، تضاف الى المشاكل الاخرى العديدة التي نواجهها زراعيا، وهي مشكلة عدم صرف المبيدات والادوية الكيماوية من قبل هيئة الزراعة، رغم كثرة الآفات والأمراض النباتية، مؤخرا في مزارعنا، سواء في شمال البلاد او جنوبها، ومما يزيد هذه المشكلة تعقيدا اننا نفتقد بعض المبيدات الناجعة في الاسواق المحلية، وضرب مثالا على هذا بمبيد «الفيرتمك» السويسري القوي والفعال، فنحن وبعد ان توقفت هيئة الزراعة عن صرفه للمزارعين بانتظام نسأل او نبحث عنه لدى وكيله في الكويت، فلا نجده، بل ويقول الوكيل: هيئة الزراعة أخذت كل الكمية المستوردة، فأين تذهب هيئة الزراعة بهذه الكمية طالما نحن المزارعين لا نتسلمها من الهيئة المذكورة؟!وبيّن ان مبيد «فيرتمك» الاصلي ضروري لمكافحة العديد من الآفات مثل صناعة الأنفاق والعناكب، لاسيما العنكبوت الأبيض.

وقال: ان سوقنا مليء بالمبيدات الكيماوية لكن العديد منها وبالتجربة الحقلية غير فعالة كأنها ماء.. نعم انها من أردأ الانواع ومقلدة، لاسيما الواردة الى بعض الشركات الزراعية من دولة عربية ليست بعيدة عن الكويت، مبينا ان اسعار معظم المستلزمات الزراعية وخصوصا البذور والمبيدات والاسمدة مرتفعة، رغم هبوط اسعار النفط عالميا، فأين الرقابة والمتابعة المسؤولة؟حتى تقاوي البطاطا زادت، فقد كنا نشتري طن البطاطا من نوع «صفران» او «اسبونتا» بـ 240 دينارا للطن الواحد، الآن صار بـ 320 دينارا، فلماذا هذا السعر والنفط تراجعت أسعاره عن الاول كثيرا؟!

الرسوم على المنتجين

هذا وقد دعا المزارع نواف الجهات المعنية بالشأن الزراعي لمراعاة احوال المزارعين المنتجين الصعبة في شمال الكويت وجنوبها بقوله: المفروض ان تعود الرسوم على المزارعين، خصوصا رسوم تأجير المزارع من ادارة املاك الدولة الى سابق عهدها، فالمزارع المنتج في بلادنا يخسر اكثر مما يربح، نتيجة لكثرة المعروض من الانتاج المماثل لمنتجاته الزراعية وقت الذروة، وأنحى باللائمة في هذه القضية الشائكة على مجموعة التجار التي لا تتوقف عن استيراد المنتجات الزراعية من كل حدب وصوب، رغم توافر مثيلاتها محليا ومن مزارعنا الى اسواقنا بذات اليوم، وانا لا اعرف الى متى سنتحمل الخسائر من عملنا الزراعي المضني في أقصى شمال الكويت بسبب المستورد وتطرف الجو صيفا وشتاء.. نحن نعاني على الحدود والكل بعيد عنا..وعلى الدولة ان تفرّق بين من يحوز قسيمة ارض ليزرع فيها ويطرح الخيرات الوفيرة من خلالها للاسواق المحلية وبين الذي يحوز قسيمة للترفيه وقضاء الوقت مع الاهل والاقارب والاصدقاء! متوقعا ان تزداد خسائر المزارعين المنتجين في الكويت اذا زادت اسعار الكهرباء والمياه بعد زيادة اسعار البنزين والديزل وارتفاع اجور العمال الزراعيين ـ ان وجدوا ـ وزادت الكميات الواردة من دول قريبة وبعيدة عن الكويت يوميا!الصورالطماطم الحقلية في الكويت أصيبت من جراء البرد القارس قبل ايامالمزارع الجويسري في العبدلي

الصناعات الكويتية تدعم الإنتاج المحلي وسط المناطق الزراعية

صناديق التعبئة المحلية من الكرتون والفلين.. فاخرة

الصناعات المرتبطة بالمزروعات تتزايد في الكويت

تساهم الصناعة الكويتية في توفير العديد من المستلزمات الزراعية الضرورية للانتاج الزراعي الوطني وتطويره ابرزها وفق حديث الزراعي جمال عبدالحي عيد (ابو احمد) المسؤول عن معرض كبير لاحدى الشركات الزراعية وسط منطقة الوفرة الزراعية في اقصى جنوب الكويت منذ حوالي ثلاثة عقود.

وابرز هذه الصناعات الزراعية: سماد اليوريا واهواز الري وبلاستيك الحماية او التغطية وكرتون التعبئة (تعبئة الخضار والثمار).

ففي منطقة صبحان والمنطقة الحرة في الشويخ حاليا وفي امغرة مستقبلا، توجد اكثر المصانع واكبرها في المنطقة لتصنيع العبوات والكراتين الضرورية لتسويق مختلف الخضار والثمار التي تجود بها المزارع الكويتية لاسيما في الوفرة والعبدلي.

واغلبها من الفلين الابيض ومن الكرتون وبأحجام مختلفة، فهناك سعة ثلاثة كيلوغرامات تصلح لتعبئة الفراولة والخيار والفلفل الحار والبامية وطماطم شيري، وهناك سعة ستة كيلوغرامات تصلح لتعبئة او تسويق الطماطم والفلفل الحلو والبطاطا والباذنجان وما اليها من ثمار كبيرة وكثيرة.

الاقبال على النوعين كبير وكثير، لأن لكل من الفلين والكرتون مزايا لا تتوافر في الآخر، فالكرتون سهل التداول والنقل، لأنه مطوي يأتينا من مصانعه مطويا وفي المزرعة يعدونه بسهولة للتعبئة بعكس صناديق الفلين الابيض التي تحتاج الى مساحة كبيرة في التخزين والنقل، لكنها افضل لتعبئة الثمار في الايام الممطرة (شتاء)، فهي لا تتمزق من المطر والمياه مثل الكرتون.

ويضيف الزراعي جمال ان كل الشركات توفر عبر معارضها بذات الوفرة والعبدلي كل المستلزمات الزراعية كي يسهل على المزارع الحصول عليها خلال تواجده في مزرعته، والكل ينقلها له والعمل جيد بوجه عام والكل من المزارعين والشركات ملتزم بأصول التجارة والصدق والتعامل الطيب، لأن المزارع او الشركة مجرد سمعة وامانة واخلاص والكل يعرف بعضه في الوفرة.

سماد اليوريا

ومن الصناعات الوطنية التي تدعم الانتاج الزراعي وتقوية سماد اليوريا والذي نحصل عليه عبر شركة الصناعات الكيماوية الكويتية في منطقة الشعيبة الصناعية، وهذا السماد النيتروجيني حيوي للنمو الخضري في النباتات شتاء، ومن الصعب ان تنمو النباتات الحقلية من دون هذا السماد الكيماوي مثل البطاطا والطماطم والخضراوات الورقية واعلاف الحيوان بوجه عام. وينصح الزراعي جمال بعدم الاسراف في استخدام سماد اليوريا داخل البيوت الزراعية المقفلة لأن من شأن هذا الاستخدام انتشار النيماتودا الخطرة على النباتات بل ويقول ان عدم استخدامه هنا افضل.

ويكثر في مزارع الكويت التسميد باليوريا مع السماد البقري معظم الموسم الزراعي في الكويت وخصوصا شتاء، لأنه يدفئ الارض، واليوريا يتحول الى نيتروجين عندما يوضع للزرع الحقلي المكشوف.

البلاستيك القوي

ومن الصناعات المحلية التي ترفد الانتاج المحلي البلاستيك ومصانعه في صبحان، وهو وان كان معظمه بسماكة واحدة الا انه مختلف من حيث نفاذية الاشعة الشمسية الضارة للنبات، وافضل انواع البلاستيك هو الذي لا يسمح بنفاذ الاشعة الضارة للنبات، ونحن عندما يطلب المزارع بلاستيك التغطية او الحماية نبين له هذه الاختلافات وهو حر في ان يختار ما يناسب شبراته او بيوته او مجمعاته الزراعية، اقصد ما يزرع فيها وتوقيت الانتاج، والاثمار القوي والجيد يتطلب توفير اجواء وظروف مناسبة ينبغي على المزارع الجاد ان يحرص عليها ويسأل عنها.

الأهواز السوداء

اما اهواز الري فقد تفوقت فيها الصناعة الكويتية، فمعظم المزارعين يعتمدون على اسلوب الري بالتنقيط اي باستخدام الاهواز لري معظم مزروعاتهم الحقلية والمحمية، والاهواز مثل كل الصناعات انواع، فمنها ما تتباعد فيه المسافات (فتحات الري) بـ 30 سنتيمترا، وهذه المسافة تصلح لري نباتات الفراولة، وهناك اهواز ذات فتحات بمسافة 40 سنتيمترا بين الفتحة واختها ويستخدم هذا النوع من الاهواز لري نباتات الخيار والطماطم، والافضل 50 سنتيمترا لأنه كلما تباعدت فتحات الري في الهوز الاسود كلما كانت التهوية اكثر، والتهوية الجيدة في عالم النبات تمنع اصابته بالامراض الفطرية مثل البياض الدقيقي والزغبي، اما لري الورقيات الخضراء من بقدونس وكزبرة ونعناع وما اليها فالافضل الهوز الاسود المتباعد فتحات الري او تنقيط الماء بـ 20 سنتيمترا فقط.

الطيور تشاغل العمال.. طوال النهار

كر وفر بين العامل الزراعي والطيور الشقية

الطيور الصغيرة المسماة بالزرازير في معارك مستمرة مع العمال الزراعيين في المناطق الزراعية من اجل التهام البذور والشتلات المزروعة في الحقول المكشوفة.

وقد لجأ الانسان الى عدة وسائل لطرد هذه الطيور من حقوله التي تجود بالغذاء كان آخرها ابتداع آلة تسجيل اصوات مزعجة لهذه الطيور بين الفينة والاخرى، فتفزع وتهرب، وهناك آلة حديثة تصدر ذبذبات متتالية تشتت الطيور وتفقدها صوابها، فلا تهنأ على التهام بذور او ورق الخضراوات الورقية اول ظهورها وهناك الطقاقة التي تعمل بالهواء فتفزع العصفور وتبعده عن الزرع او الحب، ومع وجود هذه الآليات الحديثة في مزارع الشرق والغرب المتطورة الا ان بعض الزراعيين والمزارعين في بعض المناطق الزراعية ومنها الوفرة والعبدلي ما زالوا يستخدمون الوسائل البدائية لطرد العصافير عن حقولهم المزروعة مثل نصب خيال المآتة في ارجاء الحقل او تخصيص عامل زراعي او اكثر للضرب بآلة حديدية او خشبية غليظة على صفيحة جنية وذهابا طال نهار اليوم مهما كان الجو حارا او باردا.

وهذه الوسيلة ترهق العمال الزراعيين وتفقدهم صوابهم بل ووعيهم خصوصا في ايام الصيف القائظة التي تصل درجات الحرارة فيها في الكويت الى 50 درجة مئوية ونسبة الرطوبة الى ما يفوق الـ 90%، ولتفادي هذا، قام الزراعي سعد الحمادي مؤخرا بزراعة بذور الذرة في قوارير محمية وبعد نموها قليلا وظهور ساقها الاخضر الطري امر عمال مزرعة جويرية بزراعتها في الحقل المكشوف.

وقد سجلت كاميرا «الأنباء» هذه الصورة لعامل زراعي في احدى مزارع الوفرة يضرب على صفيحة زيت قديمة ليطرد العصافير عن حقل مزروع بالكزبرة، وهذا لا يتم ليوم واحد او اسبوع واحد بل لشهرين واكثر، دونما كلل او ملل، حتى تنمو الكزبرة وتترعرع وتكبر، ويأكلها الانسان هنيئا مريئا، الامر الذي يبين حجم المعاناة التي يتكبدها البعض من اجل البعض الآخر، فكان الله في عون عمالنا وليبارك لهم بالصحة والمال والولد.

الزراعيون الأوائل

الزراعي أحمد صالح العقاب (أبوصالح)





لا يمكن أن ننسى ونحن نعيش نهضة زراعية طيبة.. جهود المزارعين والمهندسين والعمال الزراعيين الأوائل الذين يحملون الكثير من المعاناة وبذلوا الجهد والوقت والمال من أجل استزراع الصحراء وتعميرها في أقصى شمال البلاد في العبدلي وأقصى جنوبها في الوفرة.

وتكريما لهؤلاء المزارعين والمهندسين والعمال نعرض هنا صورة قديمة لهم، راجين الله عز وجل أن يسكن المتوفين منهم فسيح جناته وأن ينعم على الأحياء منهم بموفور الصحة والنشاط.

دعوة.. لهيئة الزراعة

دعوة الى هيئة الزراعة لتسيير لجان احصاء لأضرار البرد والصقيع.. الذي ضرب المحاصيل الزراعية في مزارع الوفرة والعبدلي مؤخرا تمهيدا لتعويض اصحابها على اعتبار انها كوارث طبيعية لا دخل للمزارعين في حدوثها، وانها تستوجب تعويض الدولة للمزارعين كي يستطيعوا مواصلة الانتاج في الموسم المقبل.