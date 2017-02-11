الجانبان بحثا مشكلات مجرور الغزالي والوصلات غير القانونية لبعض الجهات عليه

قام وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع امس بزيارة المقر الرئيسي للهيئة العامة للبيئة.

وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة - المدير العام الشيخ عبدالله الأحمد ونائب المدير العام للشؤون الفنية م.محمد العنزي ونائب المدير العام لشؤون الرقابة د.محمد الأحمد ومدير مكتب المدير العام عبدالله الشبيب وأحمد دشتي «العلاقات العامة».

وتباحث الطرفان في القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك وتصدرها مجرور الغزالي والوصلات غير القانونية التي تقوم بعض الجهات بربطها عليها ومجارير الامطار ومجارير الصرف الصحي والجهود التي تبذلها وزارة الاشغال في حماية البيئة بما يكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته وبما يتناسب مع متطلبات الصحة العامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

بعد ذلك رافق مدير عام الهيئة العامة للبيئة وزير الاشغال في جولة اشتملت ادارات الهيئة والمختبرات وصالة المراجعين الخاصة بالمخالفات البيئية لقانون حماية البيئة.

واطلع الوزير على مشروع نظام معلومات الرقابة البيئية، المعني بتوفير المعلومات البيئية الوطنية الموثوق بها، والذي يعمل على دعم الرقابة الفاعلة ضمانا لتحقيق بيئة صحية أفضل.

ويعد من أهم الانظمة الجغرافية البيئية الحديثة المتخصصــة في تصميـــم قواعد بيانات بيئية جغرافيـــة تسهـــل مراقبـــة المواقع والأنشطـــة البيئية في الكويــت.

وأحيط وزير الأشغال علما بأن المشروع يسعى إلى تطوير تلك القواعد بشكل مستمر، وتوحيد بيانات الهيئة وهيكلتها وبلورتها بصورة موحدة، فضلا عن توفير بيانات ضرورية للأبحاث البيئية المساهمة في رسم سياسات بيئية قائمة على فهم أفضل للبيئة. كما يسعى الى فرض الرقابة البيئية من خلال قدراته على تحليل ونشر البيانات والمعلومات البيئية، وإمداد الحكومة ومجلسي الأمة والبلدي والهيئات والشركات والباحثين والمجتمع المدني بمعلومات رسمية منتظمة ودورية لاستخدامها في مجال تطوير وتنفيذ سياساتها وقراراتها.