فرج ناصر

كشف مصدر مسؤول بوزارة الأشغال العامة عن أن اغلاق جسر الغزالي القديم مستمر لحين استكمال مشروع طريق الجهراء.

وقال المصدر ان سبب الاغلاق هو تضارب الجسر مع اعمال مشروع طريق الجهراء وبالتالي تقرر إغلاق الجسر الحالي لاستكمال ما تبقى من مراحل المشروع وعمل طرق بديلة مؤقتة حتى الانتهاء من جميع الاعمال الخاصة بمشروع طريق الجهراء.

وأشار المصدر إلى أنه تم تفكيك اجزاء الجسر لإنشاء اجزاء الجسر الحديد اعلى الغزالي وانشاء جسر بطول 7 كيلومترات.

يذكر ان طريق الجهراء بطول 11 كيلومتر ويمتد من دوار الجهراء حتى دوار الامم المتحدة بتكلفة تبلغ 264 مليون دينار وهذا المشروع مترابط مع جسر الغزالي والذي يأتي ضمن خطة التنمية للدولة.