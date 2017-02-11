تقدم اتحاد الإعلاميين العرب وعضو الهيئة العليا بالاتحاد نجاة الحشاش بخالص التهنئة لمملكة البحرين الشقيقة لاختيارها عاصمة للمرأة العربية لعام 2017، وذلك خلال اجتماعات لجنة المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية في البحرين، كما تقدم بأصدق التهاني لصاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة منح الجامعة العربية لسموها قلادة المرأة العربية.

وقالت الحشاش في تصريح صحافي إن هذا الاختيار والتكريم فخر عربي لكل نساء الوطن العربي، ونحن في الاتحاد نشيد ونثمن بالحضور القوي والمؤثر للمرأة البحرينية على الساحة المحلية من جهة وعلى الساحة الإقليمية والعالمية من جهة اخرى. ونقدر دورها الفعال في المجتمع وما عكسه هذا الدور على صورة رائعة للمرأة البحرينية والتي شكلت نموذجا للمرأة في التأثير الإيجابي في بناء مجتمعها حيث أثبتت بالفعل قدرتها على مواجهة التحديات التي تواجهها محققة في هذا الصدد انجازات محلية عديدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ولا ننكر دورها الايجابي ايضا في الشراكات العربية النسائية واسهامات المرأة البحرينية التنموية من اجل النهوض بالمرأة العربية وتمكينها عربيا وعالميا. والسعي الدائم لحل المشكلات التي تواجه المرأة والتغلب على كل العقبات التي من شأنها اعاقة المسيرة النسائية البحرينية على وجه الخصوص ومسيرة المرأة العربية بشكل عام.