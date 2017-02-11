ماهر خير: علاقات تاريخية وطيدة بين الكويت ولبنان

شدد راعي أبرشية دير الأحمر وبعلبك للموارنة في لبنان، المطران حنا رحمة، على أهمية العلاقات التي تربط الكويت بلبنان، واصفا إياها «بالعميقة والأزلية»، مشيرا إلى أن الكويت ساعدت بلاده في أحلك الظروف خصوصا بعد عام 2006، والأيادي البيضاء الكويتية موجودة في مختلف المناطق اللبنانية وبين جميع الطوائف.

وعبر رحمة خلال حفل الغداء الذي نظمه على شرفه رئيس البعثة اللبنانية ماهر خير، في منزله في الدعية، ظهر أول من أمس، بمناسبة زيارته البلاد بدعوة من الكنيسة المارونية في الكويت لمشاركة الطائفة بالاحتفال بعيد مار مارون، عبر عن سعادته باكتشاف الحضارة الكويتية بجوهرها الإنساني، لافتا إلى أن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أطلق مسيرة الأعمال الإنسانية التي نلتمسها بالفعل على أرض الواقع.

كما أبدى رحمة فرحته بلقائه اللبنانيين في الكويت من مختلف الطوائف والمذاهب، لافتا إلى أنه وجدهم يدا واحدة محبين ومنفتحين كالإخوة على الكويتيين، مشيرا إلى أن حضور الجالية اللبنانية في الكويت فاعل منذ استقلال البلاد، كما أنهم شاركوا في بناء هيكل الحضارة الكويتية.

ومن جانبه قال رئيس البعثة اللبنانية ماهر خير: إن زيارة المطران حنا رحمة تصب في إطار التفاعل بين أبناء الجالية اللبنانية في الكويت ولبنان والمشاركة في المناسبات الوطنية وغيرها، فضلا عن التفاعل الحضاري بين البلدين اللذين تجمعهما علاقة تاريخية وطيدة وهي مترسخة في جميع المناطق اللبنانية دون استثناء، مشيرا إلى أن للكويت بصمة فيها من خلال ما قدمته من مساعدات كريمة، ومن خلال مواقفها حيال لبنان الذي يثمنها حكومة وشعبا وهي دائما ترتقي إلى مصافي الخير والوئام والتآخي والتلاقي والسلام. لافتا إلى أن هذا ما تتضمنه معاني الرسالة الإنسانية التي يحملها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، قائد العمل الإنساني والتي طبعت لمساتها المضيئة في كل بلدان العالم دون تفرقة في الدين أو العرق أو اللون بالنحو الذي يؤكد أن الكويت هي بلد الإنسان والعطاء والتسامح والانفتاح.