أعرب المدير العام لمستشفى (الأمل) في بلدة (الريحانية) بمدينة (هاطاي) جنوب تركيا د. نبيل الموريدين عن سعادته بالدعم الذي تقدمه الكويت للاجئين السوريين وبشكل خاص من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي أدى دورا كبيرا وحاسما في الجانب الانساني من الأزمة السورية.

وقال أثناء استقباله فريق الشفاء الانساني الكويتي: ان توجيهات صاحب السمو للمؤسسات والجمعيات الخيرية الكويتية كان لها الأثر الكبير في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين.

واضاف ان الشعب الكويتي جبل على تقديم المساعدات الخيرية منذ القدم، مثمنا تضامنه ووقوفه مع الشعب السوري في أزمته.

وأشاد بمستوى الأطباء والجراحين الكويتيين في تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين والمرضى من اللاجئين السوريين، لافتا الى الزيارة التي أجراها فريق طبي كويتي تابع للجمعية الطبية الكويتية في يناير الماضي، وأجرى خلالها عمليات جراحية عدة وقدم خدمات وصفها بأنها عالية الجودة.

ورحب بفريق الشفاء الإنساني الكويتي الذي يجري زيارته الثانية للمستشفى، معربا عن استعداد الهيئة الطبية للتعاون مع الفريق لتحقيق الهدف الذي يصبو اليه الجميع، وهو خدمة اللاجئين السوريين.

وأشار إلى وجود أطباء في المستشفى بتخصصات مختلفة مثل الجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة الاعصاب وجراحة المسالك البولية والعيون وبعض المختصين بالجراحة التجميلية.

من جانبه، اعرب عضو فريق الشفاء د.بشار الحشاش عن شكره لادارة مستشفى (الأمل) على جهودها في التنسيق مع الفريق الكويتي وتنظيم هذه الزيارة الثانية.

وأكد انه رغم الامكانيات المحدودة للمستشفى فإن حجم عطائه وخدمته للمرضى اللاجئين السوريين كبير جدا، مبينا ان الهدف من وجود الفريق هو المساهمة في هذا العطاء.