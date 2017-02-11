دارين العلي

أفاد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء م.خليفة الفريج بجاهزية الوزارة لإيصال خدمة المياه العذبة إلى منطقة صباح الأحمد السكنية لعدد (1463) من قطاعات B2 وB3 وB4 وE4، وذلك بعد انتهاء الوزارة من الإشراف على غسيل وتعقيم الشبكة الخاصة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية السكنية.

وأفاد الفريج بأن الوزارة حريصة على إيصال خدمة المياه للمستهلكين في المناطق السكنية الجديدة وتسهيل الإجراءات وتطويرها بما يعود بالنفع على عموم المستهلكين.

ودعا الراغبين في إيصال الخدمة للقطاعات المذكورة إلي مراجعة مكتب طلبات الإيصال بمنطقة الشويخ السكنية- قسم إيصال المياه أو مكتب شؤون المستهلكين بمنطقة الفحيحيل لاستكمال إجراءاتهم مع ضرورة إحضار التالي:

وثيقة الملكية، وصورة البطاقة المدنية، وكتاب براءة الذمة من وزارة الكهرباء والماء (يمكن الحصول عليها من أي مكتب لشؤون المستهلكين)، وفي حال الاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية:

24819498-24819403-23921667