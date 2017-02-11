قال مدير معهد كامز للتدريب الأهلي التابع لجمعية النجاة الخيرية عثمان الثويني إن المعهد أقام دورة التميز في كتابة التقارير، والتي لاقت استحسان وإطراء إدارة القرآن الكريم (ورتل) بجمعية النجاة الخيرية حيث استفاد منها 17 موظفا وقدمها المدرب خليفة الصغير.

وتابع الثويني: يأتي هذا البرنامج ضمن مجموعة من الدورات التدريبية التي سيقدمها المعهد بالتعاون مع جمعية النجاة الخيرية بهدف رفع كفاءة العاملين بها، وأقيمت الدورة بمنطقة الروضة واستمرت فعالياتها ثلاثة أيام، وهدفت إلى تعريف المشاركين بالاستراتيجيات المهمة في مجال كتابة التقارير وتنمية قدراتهم على اتباع الأساليب والأسس العلمية في إعداد وكتابة التقارير، وكذلك إكسابهم المهارات الفنية اللازمة لجمع المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد التقارير، وكذلك تم التدريب العملي على اعداد التقارير وصياغتها وإخراجها بكفاءة وفعالية.

موضحا أن الدورة استهلت فعالياتها بمقدمة عن مفهوم وأهمية وأهداف كتابة التقارير، ثم تناول المدرب الصغير في المحور الثاني من البرنامج أنواع التقارير الإدارية وبعدها تطرق إلى الهيكل العام ومراحل كتابة التقارير، ومواصفات التقرير المتميز، وكذلك تم التدريب على كيفية التغلب على الصعوبات والعوامل التي تضعف التقرير.

واختتم الثويني تصريحه قائلا: تميزت الدورة بالتفاعل والاهتمام بالجانب العملي والتطبيقي وأبدى المتدربون تفاعلا وتجاوبا مع المدرب، واختتمت بتطبيقات عملية على اعداد تقارير من واقع العمل وقيام المتدربين بتقييم التقارير التدريبية التي تم اعدادها اثناء التدريب.

وقام نائب المدير العام للخدمات المسانــدة عبــدالرحمــــن عبدالجادر بجمعية النجاة الخيرية ورئيس الموارد البشرية رمضان محمود بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.