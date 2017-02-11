دشنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مشروع «إيواء» عبر وسائل الإعلام المختلفة لترميم منازل الأسر الفلسطينية المتعففة في قطاع غزة ومدينة القدس الشريف ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وذلك ضمن حملة أوسع أطلقتها حديثا تحت شعار «الكويت.. الخير حافظها» بمناسبة الاحتفالات الوطنية.

وقال مدير لجنة فلسطين التابعة للهيئة الخيرية عبدالله الكندري في تصريح صحافي عقب اطلاق الحملة: إن هناك أعدادا كبيرة من الأسر الفلسطينية في الداخل والخارج يعيشون أوضاعا مأساوية، إما في العراء أو وسط أنقاض بيوتهم المهدمة، أو في مخيمات غير آدمية تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية.

وتشير احصاءات «الأونروا» - كما يقول الكندري - إلى ان البيوت المهدمة في غزة إثر الحرب الأخيرة عليها بلغت أكثر من 100 ألف منزل، وكانت تؤوي أكثر من 600 ألف نسمة، بالإضافة إلى ما تتعرض له مدينة القدس الشريف من عمليات مستمرة لهدم المنازل وتهجير السكان.

وذكر أن عام 2016 وحده شهد هدم أكثر من 190 منزلا بالقدس الشريف، ووصل عدد الضحايا المشردين إلى أكثر من 1243 مواطنا مقدسيا، لافتا إلى أن المتضررين عاجزون عن ترميم بيوتهم بسبب ما يعانونه من أزمة اقتصادية شديدة واستمرار سياسات التضييق عليهم وفرض الضرائب والحصار الخانق.

وناشد الكندري أهل الخير في كل مكان أن يبادروا للإسهام في دعم مشروع «ايواء» للتخفيف عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون الى اعتداءات متكررة، والعمل على تأمين بيوت تؤويهم وتؤمن لهم حياة كريمة، مشيرا إلى ان تكلفة ترميم المنزل الواحد تبدأ من 3000 دينار، وأن الحملة تسعى إلى جمع 250 ألف دينار.