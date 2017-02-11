قامت جمعية الهلال الأحمر بتوزيع مساعدات إنسانية على ألف أسرة سورية نازحة في بلدات حدودية جنوبي لبنان بالتنسيق والتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني.وقال رئيس فريق جمعية الهلال الأحمر خالد المخيال لـ «كونا» انه تم توزيع حصص غذائية على 500 أسرة في بلدة (الوزاني) و500 أسرة في بلدة (عرسال)، لافتا الى ان الحصة الغذائية تكفي الأسرة الواحدة المكونة من خمسة أفراد لمدة شهر. وأكد المخيال حرص جمعية الهلال الأحمر على تكثيف المساعدات في هذه المناطق حيث لا تصلها المساعدات بشكل كبير كباقي المناطق اللبنانية نظرا لصعوبة الوصول اليها وطبيعتها الجغرافية فضلا عن الأوضاع والإجراءات الأمنية الخاصة فيها.ومن جانبه جدد منسق عمليات الإغاثة في الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس تأكيده ان آلاف الأسر السورية النازحة استفادت من مشاريع الجمعية المتنوعة منذ انطلاق حملتها الإغاثية ناقلا شكر وامتنان النازحين في مختلف المناطق اللبنانية للكويت أميرا وحكومة وشعبا على كل ما قدموه ويقدمونه لأشقائهم النازحين السوريين في مختلف أماكن نزوحهم.

.. وتوزيع 1500 مدفأة نفطية على النازحين العراقيين

أربيل ـ كونا: وزعت الكويت 1500 مدفأة نفطية على النازحين العراقيين في مخيمين بقضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى شمال بغداد.

وقال مسؤول مخيمات خانقين ميثاق عبدالحميد لـ «كونا» ان هذه المدافئ مقدمة من الجمعية الكويتية للاغاثة نظرا لحاجة النازحين اليها مع انخفاض درجات الحرارة في المنطقة.

وأعرب عبدالحميد عن شكره للكويت على هذه الالتفاتة وجهودها المبذولة لإيصال تلك المساعدات الى النازحين التي ساهمت في التخفيف عن كاهل الحكومة المحلية في محافظة ديالى.

وأشار الى ان النازحين في المخيمين بحاجة إلى المزيد من المساعدات للتخفيف عن معاناتهم كحليب الأطفال والمواد الغذائية الاخرى.

وأكد ان عملية توزيع المساعدات على العوائل كانت عادلة إذ شملت جميع العوائل الموجودة في المخيمين دون استثناء.

يذكر أن الكويت ومع انخفاض درجارت الحرارة وموجة البرد نفذت حملة موسعة لتوزيع وسائل التدفئة على النازحين العراقيين في المخيمات وخارج المخيمات في جميع أنحاء إقليم كردستان، إذ قدمت نحو 15 ألف مدفأة نفطية للنازحين العراقيين.