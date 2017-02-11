نمرُّ بفترة «عقرب السم» الأشد برودة وتتواصل حتى 18 الجاري

منطقتنا تدخل في حالة من عدم الاستقرار المناخي والغبار العالق يزداد مع الرياح الجنوبية

احتمال سقوط أمطار غداً الأحد وتستمر للإثنين لكن الطقس دافئ والحرارة في النهار بين 19 و21

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان هبوب الرياح الجنوبية (رياح الكوس) التي كانت مسيطرة على طقس الجزيرة العربية كانت وراء سقوط امطار رعدية خفيفة ومتفرقة وبكمية قليلة جدا وكأنها نزلت على استحياء على بعض مناطق الكويت بعد ظهر اول من امس الخميس.

واضاف: هذه الامطار وان كانت قليلة كانت نتيجة المنخفض الجوي الذي تمركز فوق الجزيرة العربية والذي سيستمر تواجده في المنطقة خلال هذا الاسبوع مصحوبا بتشكيل العديد من المنخفضات الجوية المتوزعة والمنتشرة وتبلغ قوتها بين 1018 ـ 1014 مليبارا مع وجود مركزين لضغط جوي مرتفع، الاول في شمال غرب الجزيرة العربية وتحديدا فوق الاراضي المصرية والثاني في جنوب شرق الجزيرة العربية وبالتحديد فوق السواحل العمانية وبحر العرب، الامر الذي يجعل منطقتنا العربية تدخل في حالة من عدم الاستقرار المناخي.

واستطرد المرزوق: تكونت الرياح الجنوبية (رياح الكوس) على سواحل الخليج العربي خلال يوم امس (الجمعة) واليوم (السبت) وكذلك غدا (الاحد)، كما قد تسببت في الغبار العالق خلال هذه الايام ويزداد هذا الغبار العالق بزيادة سرعة الرياح الجنوبية ويمكن ملاحظة هذا الغبار العالق بصورة اكثر وضوحا في المناطق الصحراوية المكشوفة.

وتوقع المرزوق ان يزداد هذا المنخفض الجوي عمقا مساء غد، حيث تبلغ قوته حوالي 1008 مليبارات ويكون مركزه في وسط شبه الجزيرة العربية مع استمرار الرياح الجنوبية (الكوس) الخفيفة وتبلغ سرعتها بين 15 و20 كلم/ ساعة وتكون متقلبة الاتجاه بين الكوس والرياح الغربية مما يعطي فرصة لسقوط امطار رعدية متفرقة مع توقع ان تستمر الامطار حتى صباح الاثنين، ويكون الجو دافئا بصورة عامة، حيث تبلغ الحرارة في الليل 15 درجة مئوية، اما في وقت الظهيرة فإن الحرارة ستكون بين 19 و21 درجة مئوية ثم تتحول الرياح الى شمالية غربية خفيفة السرعة لا تزيد سرعتها على 8 كلم/ ساعة ولكن استمرار الرياح الشمالية والشمالية الغربية سيخفض درجات الحرارة من مساء الخميس المقبل حيث تكون الحرارة في الليل ما بين 8 و10 درجات مئوية.

وتابع: في هذه الفترة، ستهب الرياح الجنوبية النشطة على الامارات العربية المتحدة كما ستهطل امطار جيدة اعتبارا من الاثنين على المنطقة من جنوب منطقة العمارة في العراق والكويت والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين، ويستمر هذا المطر في فترات متقطعة حتى الاربعاء ولكن الضفة الشرقية من الخليج العربي في ايران ستكون الامطار فيها مستمرة حتى مساء يوم الخميس.

وعن الطقس في الكويت تحديدا، قال المرزوق: سيكون دافئا في هذه الفترة وسيجعل الكثير من الشباب يعتقد ان فترة البرد قد انتهت وبدأت فترة الصيف الحارة، وهذا الاعتقاد خاطئ، لأننا الآن نحن في فترة ما يسمى «برد العقارب» التي بدأت اول من امس الخميس وهي تبدأ في كل سنة من يوم 9/2 وتنتهي في 7/3 وهذه الفترة مدتها 28 يوما، والعقارب مقسمة الى ثلاثة اقسام، اي ان كل عقرب 9 ايام، وهي كما يلي:

1 ـ العقرب الاولى: وهي عقرب السم وهي الاشد برودة وهي اولى العقارب وتبدأ يوم 9 فبراير وتنتهي يوم 18 فبراير، وهذه الفترة تدخل ضمن فترة نوء سعد الذابح، وسميت هذه الفترة بعقرب السم تشبها بالسم القاتل بسبب شدة البرودة، حيث ان برودتها تقتل كما يقتل السم الزعاف.

2 ـ العقرب الثانية: وهي عقرب الدم وتبدأ يوم 19 فبراير وتنتهي يوم 27 فبراير وتدخل ضمن نوء سعد بلع، وعقرب الدم سميت بذلك لأن بردها اقل برودة من العقرب الاولى فهو دلالة على البرد الخفيف اذ ان بردها يدمي ولا يقتل مثل برد عقرب السم.

3 ـ العقرب الثالثة: وهي عقرب الدسم وهي آخر العقارب وفيها تخف حدة البرودة بعض الشيء وتبدأ هذه الفترة من يوم 28 فبراير وتنتهي يوم 7 مارس، تدخل ضمن نوء سعد السعود.

أما الدسم فدلالة على انتهاء فترة البرد ودخول الربيع، ولكن العرب قديما كانت تقول «في رابع الحوت البرد يموت» اي في يوم 24 فبراير وهو اليوم الرابع لدخول برج الحوت وهو اول يوم من نوء بلع وهو مؤشر لدخول فصل الربيع.

وعن حالة البحر على السواحل الكويتية، قال المرزوق: الرياح الجنوبية وهي رياح الكوس هي التي ستكون السائدة على حالة البحر، حيث ان حرارة المياه ستكون بين 8 و11 درجة مئوية في الليل، اما في النهار فستكون بين 21 و24 درجة مئوية في وقت الظهيرة، اما عن حالة الموج فسيكون عاليا بين 6 و8 اقدام، وهي امواج خطرة، خصوصا على الزوارق الصغيرة، ولا ننصح في هذه الفترة بدخول البحر، خصوصا ان تيارات البحر الآن هي تيارات حمل شديدة الاندفاع، حيث تكون سرعة هذه التيارات تزيد على 45 كلم/ ساعة، حيث تتحول تيارات الحمل هذه الى تيارات فساد في يوم الخميس المقبل.