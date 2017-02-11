موضي الصباح: نطمح إلى بناء جيل إيجابي ومستقر نفسياً وذهنياً وقادر على الابتكار والنجاح

لميس بلال

نظم مركز Youlead Q8 بالتعاون مع برنامج رحلة التغيير محاضرة بعنوان «كيف تحبين ذاتك؟» قدمتها رائدة الأعمال الاجتماعية الحائزة جائزة الشيخ محمد بن راشد لأفضل سيدة اعمال اماراتية عام 2013 هالة كاظم، وبحضور مؤسستي Youlead Q8 الشيخة موضي الصباح ود.ريم الفليج، وذلك في فندق كويت ريجنسي، والتي يتم تقديمها لأول مرة للأم والبنت لتبني من خلالها جسور المحبة والتواصل بينهما، وتساعد على فهم الذات للعيش في جو إيجابي ومعطاء.

وفي هذا السياق أكدت الشيخة موضي الصباح انهم في مركزYoulead Q8 سعداء باستضافة رائدة الأعمال الاجتماعية وصاحبة برنامج رحلة التغيير هالة كاظم، وأن المحاضرة تعتبر إحدى أهم محاضرات Youlead Q8 لهذا الموسم، مضيفة أن هذا هو التعاون الأول بين المركز والبرنامج والذي صمم خصوصا ليتوافق مع طموحاتنا لبناء جيل إيجابي ومستقر نفسيا وذهنيا وقادر على الابتكار والنجاح.

كما شكرت الشيخة موضي، وهي أحد مؤسسي Youlead Q8، الحضور على ثقتهم بالمركز ومشاركتهم في اثراء المحاضرة التي اضافت الكثير في طريق التغيير للحاضرات لما فيه من مصلحة لحياتهن المستقبلية ان كانت أُما او زوجة او مراهقة.

وأشادت كذلك بدور المحاضرة هالة كاظم على ما بذلته من جهود لخلق روح المشاركة في الورشة وجعلها تصب كل الفائدة على الحاضرات، مشيرة إلى ان Youlead Q8 سيقوم بطرح العديد من المحاضرات المستقبلية والأنشطة الثقافية والتي سيعلنون عنها من خلال حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المحلية.

كما شكرت الصباح جميع الرعاة الذين شاركوا في هذا النشاط وهم البنك الدولي، مجموعة علي الغانم وأولاده للسيارات وشركة حديد الكويت.

تجدر الإشارة الى أن مجموعة Youlead Q8 تعنى بتنمية القدرات والمهارات القيادية لدى الشباب وقد قامت منذ تأسيسها عام 2015 بتدريب أكثر من 350 شابا وشابة.

هذا، وتخللت المحاضرة تعريف الحاضرات عن التعريف بالذات بين الجسدي والعاطفي والفكري والأسباب التي تمنعنا من العطاء مثل خبرات الفشل والإحساس بالذنب وصورتك الذاتية عن نفسك، وهنا قدمت المحاضرة تمرينا للحاضرات وهو تمرين «المرايا»، حيث تنظر كل مشاركة لنفسها، وتكتب ما تلاحظه عن نفسها، وما تراه خلف الصورة من شخصية او صفة وهي تعتبر مرحلة البحث عن الذات، وتمرين آخر بين كل أُم وابنتها للتعرف على صفات الطرف الآخر بعيدا عن القيود وباتجاه الصراحة.

من جهتها أكدت رائدة الأعمال الاجتماعية هالة كاظم خلال المحاضرة على اهمية وجود الوعي في الوقت الحالي خصوصا في عالم التواصل الاجتماعي ومع تأثير ومتابعة المؤثرين الجيدين فقط، كما ذكرت انواع الحب، ومنها الحب العاطفي وهو الذي يعتبر من اكثر انواع الحب استغلالا، لانه من الخيال، وحب الأبناء والذي يعتبر الحب الفطري والحب الوحيد غير المشروط، وحب الاخوة والأصدقاء والوطن والإنسانية، واخيرا الحب المقدس وهو حب الله.

كما عرفت الحاضرات بمراحل حب الذات والتي تبدأ بالشعور بالنعمة ثم تقبل الذات كما هي، وتذكير الحاضرات بانه من المستحيل ارضاء الغير ومسامحة الذات والا نقارن انفسنا بالغير والبحث عن نقاط قوتنا وتعلم حب الآخرين، مشددة على أنه عندما نتعلم حب الآخرين نتلقى الحب.

كما نوهت كاظم إلى أن المحاضرة هي أول خطوة نحو التغيير ونحو حب النفس.

هالة كاظم و«رحلة إلى التغيير»

هالة كاظم هي سيدة اماراتية وفنانة تشكيلية وعرابة مشروع «رحلة الى التغيير» الذي أطلقته العام 2010 لمساعدة الآخرين على إيجاد سعادتهم الخاصة.

ويجمع هذا البرنامج بين الاستشارات وبين شغف كاظم بالسفر، إذ تنظم رحلات الى مختلف بلدان العالم، حيث تسير والسيدات المرافقات لها في الطبيعة للتعرف على بيئة البلد المختلفة ويتعرفن الى ثقافته ومطبخه.

شعار هالة في الحياة والذي تهمسه في أذن كل امرأة عربية هو أن تحب نفسها كي تتسنى لها محبة الآخرين.