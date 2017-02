جموع من المواطنين والمقيمين جمعهم حب الكويت وشاركوا في الأجواء الاحتفالية

آلاء خليفة - ندى أبونصر - لميس بلال - كريم طارق

وسط أجواء احتفالية وضمن كرنفال استعراضي على امتداد شارع سالم المبارك بمنطقة السالمية، شهدت الكويت أمس افتتاح فعاليات كرنفال «هلا فبراير» عبر مسيرة ضخمة شارك فيها أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين بمشاركة عدد من الجهات الحكومية منها الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء وجمعية الهلال الأحمر الكويتية بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من سفارات الدول الأجنبية ومؤسسات المجتمع المدني وفرق الكشافة التابعة للمناطق التعليمية المختلفة.

وكما شهد كرنفال هلا فبراير الذي انطلقت النسخة الأولى منه عام ١٩٩٩ العديد من الفعاليات والأنشطة الوطنية والثقافية والتراثية والفنية والترفيهية.

فشارك في المسيرة عدد من الشخصيات الكرتونية والبلهوانية وفرق السيرك وفرق شعبية كويتية وخليجية وعربية، حيث تم تقديم عدد من الاسكتشات الفنية الفلكورية.

كذلك كان هناك منطقة عروض لألعاب الأطفال ومسارح شعبية.

وحرصت الجهات المنظمة على توفير العديد من الخدمات الصحية والغذائية للجمهور.

كما كان هناك أكشاك لعدد من المشروعات الصغيرة بهدف تسليط الضوء على أبرز المشاريع الشبابية الكويتية.

«الأنباء» حرصت على مشاركة جموع المحتفلين من المواطنين والمقيمين والزوار فرحتهم ورصدت عددا من آراء المشاركين وردود أفعالهم ومشاعرهم في الأجواء الاحتفالية بأعياد الكويت الوطنية، فجاءت تفاصيل آرائهم كما في السطور التالية:في البداية قال المواطن فواز النويهض انه يحرص كل عام على حضور كرنفال هلا فبراير بمشاركة الأسرة وأبنائه تعبيرا منهم عن حب الكويت وعشقهم لتراب هذه الأرض الطيبة، مضيفا: أتمنى ان يحفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه وتظل واحة الأمن والأمان في ظل القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة.

وبارك النويهض للشعب الكويتي بمناسبة حلول الأعياد الوطنية، متمنيا الأمان والاستقرار لدولتنا الحبيبة الكويت.

من جهته، أكد المواطن عبدالمحسن غانم ان الاحتفالات هذا العام مميزة من حيث التنظيم وهو يوم وطني يجب على الجميع المشاركة فيه لأنه فرحة كبيرة وتمنى للكويت وشعبها التقدم والازدهار ولصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد موفور الصحة ودوام العافية.

ومن جهتها، قالت بدور ضيف الله: هذه السنة الاحتفال مميز والتنظيم رائع ومهرجان هلا فبراير مهرجان للجميع المواطنين والمقيمين وفرصة للتعبير عن محبتنا للكويت وهذا أقل ما يمكن ان نفعله لنرد جزءا صغيرا مما قدمته لنا الكويت.

أما المواطنة دلال الحربي فأشارت إلى أن الاحتفالات تعم مناطق الكويت جميعها: الأحمدي والمباركية، والجميع يشارك في هذه الفرحة الغالية على قلوبنا.

وأضافت ان المهرجان لهذا العام مميز ومنظم بشكل رائع جدا، وشكرت جميع القائمين على المهرجان على جهودهم الكبيرة.

المواطنة فاطمة البلوشي قالت: سعادتنا في هذا اليوم لا توصف، انه يوم غال جدا علينا، ومشاركتنا في المهرجان ضرورية لنعبر عن حبنا لديرتنا الكويت ولأميرها الغالي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، ويجب على الجميع المشاركة في هذه الفرحة، وان نعلم أبناءنا المشاركة والتعبير عن حب الوطن والولاء له.

بدورها، قالت مي البلوشي: الله يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وان تنعم الكويت دائما بالأمن والأمان في ظل قائدها قائد الإنسانية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وأشادت بالتنظيم الرائع للمهرجان.

«الهلال الأحمر»من جانبه، قال ممثل جمعية الهلال الأحمر د.وليد كامل: ان مشاركات الهلال الأحمر متعددة، ونحن نشارك بكل المشاركات الداخلية والخارجية ونوصل مساعدات لبعض البلدان مثل سورية والعراق والسودان وغيرها.

وأضاف: «كما نشارك بكل الانشطة التطوعية داخل الكويت وإعطاء دورات عن إنقاذ الحياة وإسعاف المصابين وكيفية تقديم الدعم بالإضافة المساعدة الأسر المتعففة بالإضافة لزيارة بعض المستشفيات والمرضى.

والمشاركات مع الماراثون السنوي للبنك الوطني ومعارض متعددة أخرى.

وقال: «بالنسبة لليوم نحن نشارك بإعطاء النصائح والدعم لكل المتواجدين عن النشاط التطوعي للهلال الاحمر وإعطاء بعض الهدايا للاطفال مثل الرسم وخلافه والبروشورات والمجلات التي تعطي نبذة لأنشطة الهلال الاحمر التطوعية وقياس الضغط والسكر لزوار المهرجان.

وزارة الصحة من جهته، قال ممثل إدارة الصحة المدرسية د.محمد حسن «نحن حريصين للمشاركة باي فعالية في الكويت للتوعية والإرشادات الصحية التي تهم الشباب خصوصا في المرحلة المتوسطة والثانوية والتوعية للحقيبة الغذائية والتسوق الصحي ومواضيع السكري.

وأضاف: «كما نشرف على متابعة كل الحالات الصحية لجميع الطلبة عن طريق الزيارات للمدارس بتقديم خبرتنا الصحية لهم».

فريق النادي العلمي للطيرانهنأ ممثل فريق النادي العلمي للطيران الكابتن الطيار حسين المزيدي الكويت وشعبها وقيادتها الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين بالاحتفالات الوطنية، مؤكدا ان وجودهم ومشاركتهم في المهرجان الهدف منها إبراز هواية الطيران لمن يرغب بالانضمام، كما أكد ان هذه الهواية جدا آمنة ولا تحتوي على اي خطورة تذكر.

فريق طائر البوم الكويتي قال ممثل فريق طائر البوم الكويتي أسامة العنزي: «تم تأسيس فريقنا في اغسطس ٢٠١٦ ونخن من أوائل الفرق التي استوردت البوم في تاريخ الكويت والاول على مستوى الشرق الاوسط».

وأضاف: «هدف الفريق التشجيع على عدم اصطياد طائر البوم، كما ان مشاركتنا توعوية ولتوزيع الهدايا التذكارية بمناسبة الاحتفالات الوطنية».

مشاركات عربية نشطةوكعادتها، لم تخل فعاليات «كرنفال هلا فبراير» من مشاركة الجاليات العربية وغيرها من الجاليات الأجنبية، حيث حرص المقيمون وعائلاتهم على التوافد إلى موقع الاحتفالات منذ الساعات الأولى ومشاركة الكويت وشعبها أفراحهم واحتفالاتهم بمناسبة الأعياد الوطنية باعتبارها بلدهم الثاني.

في هذا السياق، قال المواطن القطري عبدالعزيز الشرعبي انه يوم مميز وهو ذكرى لتحرير الكويت الغالية بلد العطاء والخير والمحبة وأنا مقيم في الكويت واشارك دائما في هذا المهرجان ونحن كخليجيين وكعرب لا ننسى الفترة العصيبة التي مرت على الكويت وها نحن هنا اليوم لنحتفل بعودة الكويت إلى اهلها الطيبين.

وأضاف الشرعبي: أوجه في هذه المناسبة بطاقة تهنئه لقائد الإنسانية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد، داعيا الله عز وجل ان يديم الكويت ويحفظها من كل شر.

من جانبه، قال سليمان حمدان المعولي القادم من سلطنة عمان لحضور فعاليات المهرجان: «قدمت مع عائلتي لحضور فعاليات المهرجان والحمد لله استمتعنا بالأجواء الجميلة.

كما هنأ بدوره الكويت وقدم رسالة من عماني الى الكويت بارك فيها للكويت حكومة وشعبا بالعيد الوطني أعاده الله على الكويت وشعبها بالأمن والامان وتمنى ان تشارك الكويت في خليجي ٢٢ القادم في قطر.

الجالية الأردنيةوفي جناح السفارة الأردنية بالكويت وبمشاركة أبناء الجالية وفريق كورال زمان وبحضور نائب سفير المملكة الأردنية شاكر العموش، احتفلت الجالية الكويت الوطنية عبر اقامة العديد من الفقرات الترفيهية وتوزيع المأكولات التراثية الأردنية بالإضافة الى فقرات غنائية وعروض مميزة بالزي الوطني الأردني.

وقد هنأ العموش القيادة السامية للكويت، متمنيا ان يديم على اهلها الافراح والاعياد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الكويتي والأردني، متمنيا ان يديم على البلدين الشقيقين نعمة الأمن والأمان والأخوة.

من جهته، قال أمين عام الجالية الاردنية بالكويت م.غسان دياب ان الجالية كعادتها السنوية تحرص دائما على مشاركة الشعب الكويتي أعياده ومناسباته العزيزة على قلوب الجميع، لافتا الى أن تلك المشاركات تأتي تقوية للعلاقات بين البلدين والتي أسس قواعدها المتينة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والملك عبدالله الثاني.

من جهته، بعث محمد حمدي من الجالية المصرية رسالة محبة ومودة من الجالية المصرية إلى جموع الشعب الكويتي، لافتا إلى أن مشاركة الكويت أفراحها هو أقل ما يمكن أن يقدمه لهذه الديرة التي يعتبرها موطنه الثاني والمكان الذي ولد فيه وعاش فيه الكثير من الذكريات الجميلة.

وتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة أعياد الكويت الوطنية، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الكويت أفراحها في أمن وسلام.

من ناحيته، قال المقيم المصري يوسف المدني أنا مصري الجنسية وكويتي الهوى أعشق الكويت عشت فيها وتربيت فكيف لا أشاركها أفراحها واحتفالاتها الوطنية، مؤكدا انه حريص عاما تلو الآخر على الحضور بصحبة الأصدقاء والمشاركة في فعاليات كرنفال هلا فبراير.

وتمنى المدني ان تبقى الكويت ديرة الخير والامن والأمان ويحفظ الله من كل مكروه في ظل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

أما المقيم المصري النوبي شوقي محمد من الفرقة النوبية، فقال: نحن حريصون كل عام على المشاركة مع الفرقة النوبية في فعاليات كرنفال هلا فبراير التي تقام سنويا حبا منا لديرة الأمن والأمان، متمنيا ان يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

الحرس الوطني يشارك جموع الشعب الكويتي الاحتفالات

نقل ممثل مديرية التوجيه المعنوي بالحرس الوطني الملازم أول عبدالعزيز أحمد صالح حرص القيادة بالحرس الوطني برئاسة رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد على مشاركة الحرس الوطني في كل احتفالات وفعاليات الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية، وذلك بمتابعة الفريق ركن م.هاشم الرفاعي.

وأضاف ان الحرس الوطني خلال احتفاليات العام يشارك في أكثر من 4 فعاليات مختلفة، بدأت بمراسم رفع العلم بقصر بيان، ثم المشاركة في معرض الاستقلال بأرض المعارض والمشاركة في فعاليات أمس «هلا فبراير»، بالإضافة إلى المشاركة في كرنفال شارع الخليج بإذن الله، لافتا الى أن المشاركة تهدف الى توعية وتثقيف جموع الشعب الكويتي بأدوار الحرص الوطني، فضلا عن توزيع الهدايا والأعلام وصور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

من جانبه، هنأ ممثل جمعية الحرس الوطني النقيب محمد خليل إبراهيم القيادة السامية في الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية التي أشار إلى أنها تحمل طابعا خاصا بمنسابة الاحتفال بمرور 11 عاما على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، لافتا الى ان الجمعية قامت بتوزيع الهدايا وتعريف الجمهور بالأنشطة التي تقدمها ومشاركتهم باحتفالات الأعياد الوطنية، متمنيا ان يديم المولى عز وجل الأعياد على الكويت في أمن وأمان.

«الطوارئ الطبية»: توزيع سكوترات طبية ومسعفين جوالة

كان وجود إدارة الطوارئ الطبية مميزا وملحوظا في المهرجان، وعن هذه المشاركة، قال الفني اول في الإدارة بدر البلام: مشاركتنا لهذا العام مميزة في وجود عيادة رئيسية تتضمن جميع الاجهزة الطبية من اسرة وأوكسجين وأدوية، كما انه تم توزيع سكوترات طبية ومسعفين جوالة في جميع النقاط لأي حالة صحية طارئة للمشاركين في المهرجان بالإضافة الى وجود معرض توعوي تعليمي للاستفسار عن اي اسئلة عن الصحة.

وقال رئيس الشعبة التوعوية والارشاد بادارة الطوارئ الطبية أسامة المذن ان اقامة معرض توعوي تعرض فيه جميع المعدات لتدريب زوار المهرجان على الاسعافات الأولية وعرض جميع المعدات المتقدمة في الطوارئ الطبية والآلات المختلفة.

أكثر من 50 رجل إطفاء يشاركون في «هلا فبراير»

أكد رئيس قسم التوعية والعلاقات العامة بالإدارة العامة للإطفاء المقدم ماجد العتيبي على استعداد وتأمين الإدارة لفعاليات «هلا فبراير»، لافتا إلى أن الإدارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وزعت نقاطا أمنية بهدف تأمين مواقع الاحتفال من أي طوارئ وحوادث وحرائق، مشيرا إلى أن عملية التأمين في شارع سالم المبارك شهدت تواجد ما يقارب 50 إطفائيا مشاركــا في الموقــع.

وأشار العتيبي إلى حرص الإدارة على المشاركة سنويا في كل الفعاليات والاحتفالات المختلفة بالأعياد الوطنية بهدف إبراز دورها وتعريف المجتمع بالتضحيات والبطولات الغالية لرجال الإطفاء، بالإضافة إلى استذكار شهداء رجال الإطفاء أثناء الغزو الغاشم على بلدنا الحبيبة الكويت وشهداء الإدارة في مختلف الحوادث أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني، مشيرا إلى مشاركة كل من إدارة العلاقات العامة وقطاع المكافحة وقطاع الوقاية وإدارة العمليات المركزية في تلك الفعالية، مقدما أسمى آيات التهنئة الى القيادة السامية للكويت وإلى جموع الشعب الكويتي بتلك المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

عروض وأنشطة الكرنفال

شهد الكرنفال العديد من الفعاليات والأنشطة التي رسمت البهجة والفرحة في قلوب الحضور من المواطنين والمقيمين الذين شاركوا في الفعالية منذ لحظاتها الأولى، حيث تضمنت العديد من العروض والتي كانت في مقدمتها:

- عرض الطائرات الشراعية.

- عرض لآليات وزارة الداخلية.

- عرض الإدارة العام للإطفاء.

- عرض الطوارئ الطبية.

- عرض آليات وزارة الدفاع الكويتية.

- عروض ترفيهية متنوعة.

- شخصيات أطفال ومسابقات وهدايا.

- بازار ومطاعم.

- فرق شعبية وفقرات تراثية.

- معارض سيارات.

من أجواء الكرنفال

* أعلام الكويت وصور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحـمد وسمـو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لم تفارق أيدي الحضور كبارا وصغارا.

* لم تتوقف الهتافات والأغاني والأناشيد الوطنية التي علت أصواتها في أرجاء المكان طوال مدة الفعاليات.

- حرص المواطنين والمقيمين على ارتداء الزي الوطني وحمل أعلام الكويت تعبيرا منهم عن حب تراب الوطن الغالي.

* توافد الأهالي والعائلات من المواطنين والمقيمين بعد صلاة الجمعة مباشرة.

* الجمهور تفاعل بشكل واضح كبير مع عروض الطائرات الشراعية حيث تهافتوا لتصوير تلك اللقطات الرائعة.

* صور السيلفي ومواقع التواصل الاجتماعي كعادتها كانت حاضرة في جميع المناسبات.. ولكنها هذه المرة تزينت بأعلام الكويت.

* تواجد رجال الإسعاف لتقديم المساندة الطبية في حالة الطوارئ، وسط حضور وتأمين أمني مميز من قبل رجال الشرطة.

* لم تخل وجوه الأطفال من مظاهر الاحتفال، حيث حرصوا على تلوين وجوههم بأعلام الكويت.

* حضور لافت وتواجد فعال من قبل الفرق الشبابية التطوعية وهو ما يعكس مدى تفاعل الشباب في هذه الأحداث.

* مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة وفرق الكشافة من مختلف المناطق التعليمية في الكويت مرتدين الزي الوطني الكويتي في المسيرة التي شاركت في مختلف الجهات الرسمية في الكويت.

- مشاركة لجميع الجاليات العربية والأجنبية التي حرصت على التواجد منذ الساعات الأولى لانطلاق الفعالية.

- حضور امني مكثف من قبل الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والجيش الكويتي.

- وجود عدد كبير من الأجنحة والمطاعم والمراكز لتوزيع الهدايا والجوائز، فضلا عن المسارح.

- قدمت فرق فنون شعبية كويتية ومصرية وفلسطينية وأردنية وباكستانية ولبنانية عروضا فنية نالت إعجاب الجميع.

* أثناء فقرات الكرنفال مرت الكثير من الشخصيات الكرتونية المحببة لدى الأطفال بما أضاف بهجة وفرحة على الفعاليات.

- كان هناك جناح خاص بالداخلية بعنوان فخر وشموخ يا كويت من تنظيم الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

كانت هناك عبارات وطنية جميلة منها «لا O ولا B فصيلة دمي الكويت»، و«يا حلو الديرة»، و«يا زين الكويت» و«أحبچ يا كويت».

- ظهرت فرحة الأطفال في عيونهم حاملين أعلام الكويت ومرتدين الزي الوطني.

- شاركت سفارات بعض الدول العربية والأجنبية في جناح السفارات الذي أقيم داخل الكرنفال وعرضت كل دولة أهم ما يميز دولتها والعلم الخاص بالدولة.

- جناح مميز للجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين.

- شاركت عدة «جروبات» تطوعية في الكرنفال ومنها جروب Yes WE CAN.