كشوف العفو بمناسبة «الأضحى» جاهزة

مريم بندق

أوضحت مصادر أمنية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن كشوف العفو وكذلك كشوف تخفيض مدة العقوبة عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى لعام 2016 جاهزة.

وعن توقيت العفو والإفراج عن المشمولين به، أجابت المصادر: الكشوف تم تجهيزها من قبل وزارة الداخلية ويتم الآن الانتهاء من بعض الإجراءات البسيطة تمهيدا للعفو.



وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية بعد غد سيبحث تقريرا شاملا حول المجلس الأعلى للتخصيص.



وأضافت المصادر: سنبحث من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بخطة المجلس وإنجازاته ورؤية المتخصصين حول المرافق أو الخدمات المقترح تخصيصها.



وكانت «الأنباء» قد نشرت في 22 أغسطس الماضي تقريرا تضمن البدء في إجراءات تخصيص محطة الشعيبة رسميا.



هذا، ووافق مجلس الوزراء على التعميم علي الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء واللجان الوزارية في المهلة الزمنية المحددة وحدد 6 ضوابط لعرض الموضوعات على المجلس.

وأشارت المصادر الى ان تعميم المجلس يتضمن ان يتم تنفيذ القرارات ضمن المهل الزمنية المنصوص عليها، ويتم أيضا الالتزام بضوابط وإجراءات عرض الموضوعات على المجلس.



وقد حصلت «الأنباء» على هذه الضوابط والإجراءات التي حددت في النقاط التالية:

1 ـ تتم مخاطبة المجلس عن طريق الوزير المختص أو من يفوضه في هذا الشأن.

2 ـ عدم طلب عرض الموضوعات التي تدخل في نطاق السلطة المنوطة بالوزير أو ضمن اختصاصات الجهة الحكومية نفسها وفقا للقوانين واللوائح السارية.

3 ـ عدم عرض الموضوعات التي تخرج عن اختصاصات مجلس الوزراء التي حددتها النصوص الدستورية والقانونية.

4 ـ استيفاء جميع التدابير والإجراءات التنسيقية اللازمة لحل الموضوعات الخلافية بين الجهات الحكومية ومحاولة الوصول الى حلول توفيقية بشأنها من قبل قياديي هذه الجهات او الوزراء المختصين إذا لزم الأمر، قبل عرضها على مجلس الوزراء، ويثبت ذلك بمحضر مشترك يرفع مع الموضوع الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يبين بشكل واضح ملخص الخلاف ووجهة نظر كل جهة والأسانيد التي ترتكز عليها وأسباب عدم الوصول الى توافق وحلول بشأنها.

5 ـ عدم طلب أوامر تغييرية على العقود الحكومية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1126 المتخذ باجتماعه رقم 49 ـ 2/2003 المنعقد في 16/11/2003 إلا بوجود أسباب مقنعة وواضحة تبرر الطلب.

6 ـ على كل الجهات الحكومية التي تتم دعوتها للحضور أمام مجلس الوزراء أو أمام اللجان الوزارية لاستيضاح أو مناقشة مسألة معينة، أن تتمثل بالحضور بدرجة وكيل مساعد على الأقل مع من يراه من المختصين بالموضوع محل الدعوة واستيفاء كل الإجراءات والدراسات والتدابير اللازمة والتنسيق المسبق مع الجهات ذات الصلة للإحاطة بالموضوع من كل جوانبه.

وألزم التعميم الأمانة العامة للمجلس برد أصول الموضوعات التي يتم رفعها من قبل الجهات الحكومية بالمخالفة لهذه الضوابط والإجراءات، كما تتولى رد الموضوعات التي لم يتسن عرضها على مجلس الوزراء أو اللجان الوزارية وتقاعست الجهة المعنية عن متابعتها بالشكل المطلوب.