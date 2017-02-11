أعلنت محافظة حولي عن انطلاق احتفالاتها بالأعياد الوطنية برعاية المحافظ الفريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح متضمنة العديد من الفعاليات التي تهدف إلى غرس روح الولاء والانتماء للوطن.

وفي هذا الصدد كشف المشرف العام على احتفالات المحافظة مدير مكتب محافظ حولي العقيد خالد علي النجار أن احتفالات هذا العام تشهد نقلة تنظيمية نوعية وتنسيقا عاليا بين الجهات المشاركة من أجل خروج احتفالات محافظة حولي بشكل مميز.

وأضاف أن المحافظة حرصت بناء على تعليمات وتوجيهات المحافظ الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بعقد عدد من الاجتماعات مع لجنة احتفالات المحافظة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية لوضع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاحتفالات البلاد بالأعياد الوطنية وتوزيع الأدوار على الجميع، مشيرا إلى تشديد المحافظ على خروج هذه الاحتفالات بما يليق بالمناسبات الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، ويتناسب مع مكانتها لدى أبناء الوطن.

وذكر العقيد النجار انه تم توفير كافة الإجراءات التي من شأنها إنجاح العرس الوطني، مشيرا إلى أن احتفالات المحافظة هذا العام تتضمن العديد من الفعاليات التي تعزز روح الولاء والانتماء لوطننا الغالي الكويت، فضلا عم دعم اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب الكويتي، ووقوفهم صفا واحد خلف القيادة السياسية. وبين أن الاحتفال الأول للمحافظة سينطلق في 18فبراير الجاري عبر إقامة ندوة عن مرض الزهايمر تحت عنوان "الزهايمر إلى أين؟"، أما الاحتفال الرسمي للمحافظة سينطلق عبر حفل تكريمي ضخم للفائزين بجائزة حولي للتميز لعام 2017 وتعني بتكريم المتميزين ممن أضافوا انجازات لدولتنا الحبيبة الكويت ، كما سيتم تكريم الجهات المساهمة في انجاح احتفالية محافظة حولي وذلك برعاية وحضور محافظ حولي الفريق أول. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في 15 فبراير الجاري.