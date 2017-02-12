القاهرة - هناء السيد

أقامت مبادرة تكريم للإنجازات العربية مؤخرا احتفالية في دار الأوبرا المصرية للإعلان عن تكريم المتميزين العرب في مختلف المجالات خلال الحفل السنوي والدورة السابعة للمبادرة.



تضمن الحفل، الذي حضره وزير السياحة المصري يحيى راشد، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، ونخبة من المثقفين والمبدعين والإعلاميين من مصر ولبنان والبحرين والسعودية وسلطنة عمان والعراق وغيرها من الدول العربية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس التحكيمي للمبادرة لعام 2016، وأقيم بالتعاون مع وزارة السياحة، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ووزارة الثقافة، تضمن عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ أعمال مؤسسة «تكريم» التي بدأت أعمالها في عام 2010، وأقيمت دوراتها الست تباعا في بيروت، الدوحة، المنامة، باريس، مراكش ودبي، كرمت المؤسسة في كل دورة مجموعة من المبدعين من مختلف الدول العربية.



واستهل الحفل الإعلامي ريكاردو كرم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «تكريم» بكلمة ثمن فيها جهود المنجزين في كل المجالات، مشيرا الى أن مصر ستظل قلب العروبة النابض وأشار الى مقولة الراحل العالم د.أحمد زويل بأن «الغرب ليسوا عباقرة، ونحن لسنا أغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن نحارب الناجح حتى يفشل»، واستطرد حديثه مؤكدا أن مصر الحضارة محتضنة الوطن العربي أجمع ومهد الثقافات.



وخلال الحفل كرمت المؤسسة 9 من المتميزين العرب في مختلف المجالات، كما منحت جائزة «تكريم» لإنجازات العمر لكل من: سيدة الشاشة العربية المصرية الراحلة فاتن حمامة، وتسلم الجائزة زوجها د.محمد عبدالوهاب، وقطب المعلوماتية وصاحب الأيادي البيضاء الأميركي بيل غيتس، والذي شكر مبادرة «تكريم» لمنحه الجائزة في شريط مسجل بث خلال الحفل، وكذلك للمعمارية العراقية الراحلة زهاء حديد، وتسلم مجسم جائزة «تكريم» نجل وكريمة أخيها، حسين ورنا حديد.



كما حازت صاحبة السمو الملكي الأميرة الأردنية غيداء طلال، جائزة «تكريم» التقديرية، على جهودها في مجال مكافحة السرطان ودعم المرضى في العالم العربي، من خلال ترؤسها لمؤسسة الحسين للسرطان.



هذا، وضم المجلس التحكيمي لمبادرة «تكريم» لعام ٢٠١٦ شخصيات بارزة بينها الملكة نور الحسين، الأميرة بندري عبدالرحمن الفيصل، الشيخة مي الخليفة، الشيخ صالح التركي، د.الأخضر الإبراهيمي، الشيخة بولا الصباح، الصناعي كارلوس غصن، السيدة نورا جنبلاط، م.رياض الصادق، رجل الأعمال عيسى أبوعيسى والروائي مارك ليفي.



حضر الحفل أكثر من ٨٠٠ مدعو وقدمته الإعلامية ليلى الشيخلي.



كما قدم في اليوم التالي مؤتمر صحافي في فندق الفورسيزونز بحضور الفائزين وشركاء «تكريم» الاستراتيجيين.



وقد حظيت «تكريم» هذه السنة بدعم الشركاء الاستراتيجيين: تحالف رينو- نيسان، شركة السلام العالمية للاستثمار، نسما القابضة، شركة اتحاد المقاولين، مجموعة غانم بن سعد آل سعد وأولاده القابضة، ومجموعة أومنيكوم.



أما الرعاة هذا العام فهم على التوالي: مجموعة فالكون غروب، القلعة القابضة، كوانرجي،، جي بي غبور أوتو، كاربون القابضة.

جوائز «تكريم» لعام 2016

للدورة السابعة على التوالي، التزمت «تكريم» كعادتها، الإضاءة على قصص نجاحات عربية وجاءت النتيجة لعام ٢٠١٦ على الشكل التالي:

٭ جائزة «تكريم» للمبادرين الشباب منحت للبناني زياد سنكري، صاحب إنجازات في مجال التكنولوجيا المنقذة للحياة التي تحسن العناية القلبية، ويستفيد منها مرضى في الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم.

٭ جائزة «تكريم» للإبداع العلمي والتكنولوجي منحت للسعودي د.طارق أمين، وهو من الرواد في مجال جراحة الاورام في المملكة العربية السعودية حيث يشغل منصب أحد كبار الاستشاريين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض منذ عام 2٠٠٥.

٭ جائزة «تكريم» للإبداع الثقافي منحت للمنظمة التونسية «فني رغما عني»، التي تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان الكونية، والمشاركة في مبادرات دولية من بينها «العمل للأمل» في مخيمات اللاجئين السوريين.

٭ جائزة «تكريم» للتنمية البيئية المستدامة منحت للناشطة الصومالية فاطمة جبريل، التي أنشأت منظمة «أديسو» لتطوير الحركة البيئية في الصومال وتوعية المجتمعات الريفية.

٭ جائزة «تكريم» للمرأة العربية الرائدة منحت للعراقية زينب سلبي، المساعدة الإنسانية والمؤلفة والإعلامية العراقية التي أسست في سن الـ 22 منظمة «نساء من أجل النساء» الدولية لمساعدة النساء الناجيات من الحروب.

٭ جائزة «تكريم» للابتكار في مجال التعليم منحت للمؤسسة الفلسطينية «النيزك»، المقدسية الأصل، غير الربحية، المختصة بالتعليم والإرشاد والبحث في العلوم والتكنولوجيا والهندسة وغيرها.

٭ جائزة «تكريم» للخدمات الإنسانية والمدنية منحت للمصرية عزة عبدالحميد، التي كرست حياتها في التطوع لخدمة المجتمع، وأسست جمعية «نداء» لتأهيل الأطفال المصابين باضطرابات التواصل الحسي.

٭ جائزة «تكريم» للقيادة البارزة للأعمال منحت للبناني سليم أ.بسول، رئيس مجلس إدارة «ميدلباي» أكبر شركة لأجهزة الطهي في العالم، والتي نمت تحت قيادته وصولا الى ٢.٥ مليار دولار في الأعوام الأخيرة.

٭ جائزة «تكريم» للمساهمة الدولية في المجتمع العربي منحت لمنظمة «أشوكا» التي تدعم المبدعين الاجتماعيين في الوطن العربي، الذين يتوصلون الى حلول خلاقة للمشكلات الاجتماعية في مجتمعاتهم. وتدعم أكثر من 2٠٠٠ زميل في ٧٠ دولة.