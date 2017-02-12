اللجنة الزراعية البرلمانية ستستمع إلى مشكلات أعضاء الاتحاد





أعلن رئيس لجنة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والطيور البرلمانية النائب حمدان العازمي عن دعم اللجنة للقطاع الزراعي بشكل عام وللاتحاد الكويتي للمزارعين برئاسة براك الصبيح بشكل خاص والذي حصل على ثقة المزارعين الأسبوع الفائت من خلال انتخابات سادت فيها الشفافية وأقيمت بالاتحاد العام لعمال الكويت وقال المزارعين كلمتهم من خلال اختيار مجلس إدارتهم وكوننا باللجنة الزراعية البرلمانية سنقف معهم وسنوجه لهم الدعوة لعقد اجتماع باللجنة للاستماع إلى مشاكلهم والعمل معا على حلها بالتعاون مع وزارات الدولة ذات الصلة.

ورفض العازمي في تصريح للصحافيين خلال تواجده في مزرعة أمين سر اتحاد المزارعين مرزوق العازمي بحضور نائب رئيس الاتحاد عبدالله العازمي أي زيادة للكهرباء والماء على فواتير المزارعين وذلك من أجل تشجيع المزارع الكويتي واستمراره بالزراعة في هذا القطاع الحيوي ومساهمته الفعالة في دعم الأمن الغذائي في البلاد حتى لو اضطررنا إلى إصدار تشريع بقانون لحمايته من أي زيادات ودعمه في جميع مطالبه والوقوف بجانبه.

من جانبه، تقدم صاحب الدعوة أمين سر الاتحاد الكويتي للمزارعين جابر مرزوق العازمي بالشكر للنائب حمدان العازمي على تفهمه لمطالب المزارعين كونه واحدا منهم ويعرف جميع المشاكل التي يمر بها المزارع الكويتي لقربه من هذا القطاع ونأمل منه مع إخوانه أعضاء اللجنة الزراعية البرلمانية أن يشرعوا القوانين لحماية المزارع الكويتي خاصة أن المزارع تعرضت في الأيام القليلة الماضية الى موجة من الصقيع ما أثر على الإنتاج وأدى إلى خسائر فادحة في المزروعات الحقلية.



بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله العازمي أن تفهم رئيس اللجنة الزراعية البرلمانية النائب حمدان العازمي لمشاكل وهموم إخوانه المزارعين يجعلنا متفائلين لحل أغلب المشاكل التي تواجه المزارعين وخاصة مشكلة زيادة أسعار الكهرباء والماء التي اذا تم تطبيقها فستؤرق كاهل المزارع الكويتي.