تسليط الضوء على واقع الإرشاد النفسي في زواج المعاق





بشرى شعبان

عرضت رئيسة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين نائب رئيس الجمعية الخليجية للإعاقة رحاب بورسلي عن المحاور العامة للملتقى العلمي الـ17 لقضايا المعاقين بهدف تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمعاق في مراحل النمو، مبينة أنها تتضمن مرحلة البلوغ والمراهقة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة باختلاف إعاقتهم، كما يتطرق إلى زواجه والتأهيل المجتمعي ومناقشة الرأي الشرعي والطبي والتشريعي لهذه الفئة، لافتة إلى انه «سيتم استعراض حالات عملية لنماذج زواج أشخاص من ذوي الإعاقة».

وأضافت أن «الهدف من هذا الملتقى التعرف على الجوانب التشريعية والقانونية في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للشباب من ذوي الإعاقة فضلا عن التعرف على تمكين هذه الفئة المجتمعية والتعرف على المشاكل النفسية المرتبطة بالجنس والمراهقة إضافة لتسليط الضوء على واقع الإرشاد النفسي والتربية الجنسية وكذلك واقع الحال لزواج ذوي الإعاقة في المجتمع الخليجي».

واستعرضت بورسلي في ختام كلمتها ماهية الجمعية واهتماماتها ورؤيتها وتاريخ تأسيسها، مشيرة إلى اللقاء الدوري الذي تحرص الجمعية على عقده كل عام بالتعاون مع نظائرها في دول الخليج، إضافة إلى مجلة الإرادة التي تصدرها الجمعية والملتقيات التي تتم من خلالها مناقشة احتياجات ذوي الإعاقة.



من جانبه، تحدث رئيس اللجنة العلمية في الجمعية الخليجية د.عبدالله صبي عن الفئات المستفيدة من الملتقى المتمثلة في أشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والعاملين في مجال التعليم والتأهيل والخدمات المجتمعية إضافة إلى الأكاديميين والمتخصصين في مجالات الإعاقة والتربية، موضحا أن «الملتقى يضم سبعة محاور وجلستين حواريتين، إضافة إلى من 4 - 8 ورش عمل.

من جهته، أكد مدير إدارة القطاع التعليمي بهيئة شؤون ذوي الإعاقة د.بدر البراك حرص الهيئة على دعم المؤتمرات والفعاليات التي تصب في صالح ذوي الاعاقة، مشيرا إلى ان «قانون ٨/٢٠١٠ لذوي الإعاقة يلزمنا بالمشاركة وفقا للمادة (٤) التي تنص على الوقاية الطبية والترفيهية والإرشاد النفسي والعلاج الوراثي».