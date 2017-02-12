احتفالات الفروانية رسالة حب وعطاء لوطننا الغالي الكويت



عادل الشنان

أطلقت محافظة الفروانية فعاليات احتفالاتها الكبرى والمميزة بذكرى مرور 11 عاما على تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم، والذكرى الـ 56 لاستقلال الكويت ومرور 26 عاما على التحرير، وذلك في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية.

وتضمن الاحتفال الذي اقيم تحت رعاية وحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود وبحضور عدد من الشخصيات البارزة بالمحافظة والديبلوماسيين، ووسط جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين العديد من الفقرات التي تعزز حب الوطن ورسم البهجة والسرور على المتواجدين.



وبهذه المناسبة أكد الشيخ فيصل الحمود أهمية هذه المناسبات الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا، والتي تذكرنا بتضحيات الآباء والأجداد وتضافر جهود الشعب الكويتي في تسطير التلاحم والكفاح لدحر العدوان وتحرير الكويت.

وأضاف أنه في كل عام من شهر فبراير تتجدد الذكرى السنوية للعيد الوطني وعيد التحرير، لتعود وتذكرنا ببهجة الحرية وتجدد ولاءنا وحبنا لوطننا الغالي إلى جانب ذكرى مرور 11 عاما على تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم وجميعها مناسبات وطنية محفورة في قلب كل كويتي تمر علينا ذكراها كل عام فتجدد العهد وتشحذ الهمم وتغذي الشعور الوطني وحب هذا البلد المعطاء.

وشدد على ضرورة استغلال هذه المناسبات العزيزة ليس فقط في التعبير بالفرح والاحتفال، بل بالعمل الجاد والمخلص بما يعود بالنفع على البلد وأهله، موضحا أن احتفالات المحافظة بالاعياد الوطنية رسالة حب وعطاء في عشق وطننا الغالي.



وقال انه لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أرفع إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الكريم أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، داعيا المولى عز وجل أن يديم الكويت دار أمن وأمان ومحبة وسلام وأن يديم فرحة الشعب الكويتي.



من جهته، رحب المشرف العام على قرية صباح الأحمد التراثية «الموروث الشعبي» المستشار في الديوان الاميري محمد ضيف الله شرار بمحافظ وأهالي محافظة الفروانية، مثنيا على الدور الكبير والجهود التي تبذلها محافظة الفروانية لتطوير المرافق العامة وإقامة الفعاليات ذات الطابع الوطني التي تنمي الروح الوطنية وتحث على الولاء والانتماء للوطن.



وقال شرار إن القرية تعكس طبيعة الصحراء وحياة أهل البادية في الكويت والخليج العربي مما يسمح للأجيال الجديدة التعرف على حياة الاجداد في تلك البادية، مشيرا الي ان القرية تمتاز بأنشطتها الثقافية والاجتماعية والترفيهية.