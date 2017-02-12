أعلنت محافظة حولي عن انطلاق احتفالاتها بالأعياد الوطنية برعاية المحافظ الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف متضمنة العديد من الفعاليات التي تهدف إلى غرس روح الولاء والانتماء للوطن.

وفي هذا الصدد، كشف المشرف العام على احتفالات المحافظة مدير مكتب محافظ حولي العقيد خالد النجار أن احتفالات هذا العام تشهد نقلة تنظيمية نوعية وتنسيقا عاليا بين الجهات المشاركة من أجل خروج احتفالات محافظة حولي بشكل مميز.

وأضاف أن المحافظة حرصت بناء على تعليمات وتوجيهات المحافظ الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف بعقد عدد من الاجتماعات مع لجنة احتفالات المحافظة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية لوضع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاحتفالات البلاد بالأعياد الوطنية وتوزيع الأدوار على الجميع.

وذكر العقيد النجار انه تم توفير كل الإجراءات التي من شأنها إنجاح العرس الوطني، مشيرا إلى أن احتفالات المحافظة هذا العام تتضمن العديد من الفعاليات التي تعزز روح الولاء والانتماء لوطننا الغالي الكويت، فضلا عم دعم اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب الكويتي، ووقوفهم صفا واحد خلف القيادة السياسية.